إعادة فتح باب التقديم للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية

قررت جامعة بنها الأهلية بالعبور إعادة فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بكليات الجامعة الأهلية للعام الأكاديمي 2022/2023.

وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها الأهلية، في بيان له إن الجامعة ترحب بأبنائها الطلاب من خريجي الثانوية العامة، وذلك من خلال التقديم عبر موقع الجامعة على الإنترنت على الرابط التالي

https://forms.gle/1XTAYZAqjE8BPMK58

وذلك للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية وهي:

1- كلية الطب البشرى

2- كلية طب الأسنان

3- كلية العلاج الطبيعي

4- كلية الهندسة

5- كلية علوم الحاسب

6- كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال

تم التدقيق والتصحيح:

وأوضح البيان أن التقديم سيتم فقط عبر هذا الرابط وموقع الجامعة على الإنترنت، ولن يسمح بتقديم الطلبات باليد على الإطلاق.

وأشار البيان إلى أن الرابط سيفتح اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ أغسطس في تمام الساعة ٢ ظهرًا، على أن يتم إغلاق باب التقديم يوم الجمعة الموافق ١٨ أغسطس في تمام الساعة ١٢ ظهرًا.

وعند تسجيل الطلبة إلكترونيًا، لن يتم قبول التسجيل مرة أخرى، وسيتم إرسال بريد إلكتروني (إيميل) للطلاب المرشحين مبدئيًا خلال الأسبوع المقبل، لفحص صحة الأوراق المقدمة، علمًا بأن محتوى الإيميل سيكون لاغيًا بعد مرور 48 ساعة من تاريخ إرساله.

يُرجى متابعة موقع الجامعة للحصول على آخر المستجدات.

للتسجيل، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://forms.gle/1XTAYZAqjE8BPMK58

ولمعرفة المزيد عن الكليات والبرامج والمصروفات، يُرجى زيارة موقع الجامعة: https://bnu.edu.eg/ وصفحة الجامعة الرسمية على فيسبوك: https://fb.com/BenhaNationalUniversity

للتواصل والاستفسارات: [email protected]