دراسة جديدة: مصابو الانسداد الرئوى من كبار السن أكثر عرضة للاكتئاب أثناء جائحة كوفيد

وفقًا لدراسة جديدة نُشِرَت على الإنترنت في المجلة الدولية لمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، كان كبار السن المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب خلال المراحل الأولى من وباء كوفيد-19.

نظرت الدراسة إلى 875 شخصًا مصابًا بمرض الانسداد الرئوي المزمن من الدراسة الكندية الطولية حول الشيخوخة، وهي دراسة وطنية لكبار السن الكنديين، وباستخدام البيانات الطولية تمكن الباحثون من التمييز بين 369 مريضًا بمرض الانسداد الرئوي المزمن لديهم تاريخ من الاكتئاب قبل الوباء و506 مرضى لم يسبق لهم أن تعرضوا للاكتئاب قبل الوباء.

واكتشف الباحثون أن 1 من كل 6 أشخاص مصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن والذين ليس لديهم تاريخ سابق للاكتئاب قد تعرضوا للاكتئاب لأول مرة خلال المراحل الأولى من الوباء، وتظهر هذه النتائج الخسائر التي أحدثها الوباء للعديد من الأشخاص الذين كانوا في السابق خالين من الاكتئاب.

وقالت أنيشا تاونكي، مساعدة الأبحاث في معهد دورة الحياة والشيخوخة بجامعة تورنتو: "تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على العبء الكبير الذي يشكله كوفيد-19 على أولئك الذين كانوا يتمتعون بصحة عقلية قبل الوباء"، مضيفة: "من الواضح أن الوباء كان له تأثير ضار على الصحة العقلية للعديد من الأفراد، حتى أولئك الذين ليس لديهم تاريخ طويل من الاكتئاب".

وعندما اقتصر التحليل على أولئك الذين لديهم تاريخ من الاكتئاب قبل الوباء، كان معدل انتشار الاكتئاب أعلى بكثير، حيث يعاني ما يقرب من نصف هؤلاء الأفراد من تكرار الاكتئاب أو استمراره خلال خريف عام 2020.

يقول المؤلف المشارك إشنا جولاتي، وهو طالب ماجستير في الصحة العامة: "لقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم خطر الاكتئاب بين المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن، كان هناك بالفعل خطر أعلى للإصابة بالاكتئاب بين الأفراد المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن قبل الوباء، عند النظر في ضغوطات الصحة العقلية أثناء الوباء، مثل فترات الإغلاق الطويلة، والهشاشة الاقتصادية، والمخاوف بشأن الإصابة بكوفيد-19 أو انتشاره، فليس من المستغرب أن تواجه هذه المجموعة تحديات كبيرة في مجال الصحة العقلية خلال هذه الفترة".

الاكتئاب خلال الوباء

على الرغم من وجود مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تدرس الاكتئاب أثناء الوباء، إلا أن القليل جدًا من الأبحاث قد درس على وجه التحديد نقاط الضعف بين المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن. إن فهم عوامل خطر الاكتئاب لدى المجموعات السكانية الفرعية من كبار السن يمكن أن يساعد العاملين في مجال الصحة في استهداف العلاج بشكل أكثر فاعلية.

وسلَّط الباحثون في الدراسة الضوء على العديد من عوامل الخطر لكل من الاكتئاب الحادث والمتكرر بين المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن، بما في ذلك الشعور بالوحدة والصراع العائلي والقيود الوظيفية.

وقال المؤلف المشارك يينغ جيانغ، كبير علماء الأوبئة في وكالة الصحة العامة الكندية: "لقد وجدنا أن التعرض للقيود الوظيفية يضاعف تقريبًا خطر الإصابة بالاكتئاب بين كبار السن المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن".

يعد النشاط البدني جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على الحالة الوظيفية وتقليل القيود الوظيفية بين مرضى الانسداد الرئوي المزمن، ولكن العديد من الأفراد المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن يترددون في ممارسة النشاط البدني، قد يكون للزيادات في الوقت الذي يقضيه الشخص خاملاً خلال فترات الإغلاق تداعيات أخرى على هؤلاء السكان، مما قد يسهم في زيادة الاكتئاب.

كما أن النساء المصابات بمرض الانسداد الرئوي المزمن لديهن ما يقرب من ضعف خطر الإصابة بالاكتئاب المتكرر مقارنة بنظرائهن من الرجال.

ومن بين الأفراد الذين ليس لديهم تاريخ من الاكتئاب، ارتبط التعرض للاضطرابات في الوصول إلى الرعاية الصحية بما يقرب من ضعف خطر الإصابة بالاكتئاب الناتج عن الحوادث.

تقول المؤلفة الرئيسية، إيسمي فولر طومسون، الأستاذة في FIFSW ومديرة معهد دورة الحياة والشيخوخة، إنها تأمل أن تساعد نتائج الدراسة في إعلام العاملين في مجال الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات الاجتماعية حول تأثير الوباء على الصحة العقلية للأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن، لذا يجب أن تستمر الأبحاث المستقبلية في فحص الاكتئاب بين كبار السن المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن لفهم التأثير المتتالي للوباء بشكل أفضل، حتى في حقبة ما بعد فيروس كورونا".