الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية الخميس 21-9-2023


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 18 - 12 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.
ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.65 جنيه للشراء و 32.89 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.75 جنيه للشراء، و33.01 جنيه للبيع.
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.98 جنيه للشراء، 33.10 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الأسترليني تراجعا ما بين 15 - 11 قرشا في الشراء والبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية.
ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الاسترليني 37.83 جنيه للشراء و38.11 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.96 جنيه للشراء، و 38.23 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.12 جنيه للشراء 38.25 جنيه للبيع.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم


وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.95 جنيه للشراء و 99.93 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.
ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها اليوم الخميس.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعهـا الماضي الذي انعقد في 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

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