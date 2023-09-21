لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.. رئيس مجلس السيادة السوداني يصل أمريكا

وصل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، اليوم الخميس، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس السيادة اليوم خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة .

كما سيلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني على هامش الدورة 78, بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم وممثلين للمنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر إستقراراً.

ويرافق رئيس مجلس السيادة السوداني كل من وزير الخارجية المكلف علي الصادق ووزير المالية والتخطيط الإقتصادي د.جبريل إبراهيم ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل.

رئيس مجلس السوداني ينهي سادس زيارة خارجية له إلى أوغندا

ويذكر انه، في السبت الماضي، كان قد أنهي رئيس مجلس السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سادس زيارة خارجية له التي كانت في أوغندا، حيث أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس يوري موسفيني.

وبحسب مجلس السيادة فإن البرهان أجرى مباحثات ثنائية مع موسفيني تعلقت بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع آفاق التعاون المشترك بين السودان وأوغندا، خاصة وأن البلدين تربطهما علاقات متميزة ومصالح مشتركة.

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان