عماد سنوسى لـ"القاهرة الإخبارية": مليون طالب سودانى جامعى يواجهون مصيرًا مجهولًا

قال الكاتب عماد سنوسي، رئيس تحرير جريدة "نبض السودان"، إن الحرب الدائرة في السودان تسببت في الكثير من المآسي، وتدمير الكثير من مظاهر الحياة في السودان وتحديدًا في قطاعي الصحة والتعليم.

الحرب في السودان

وأكد عماد سنوسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة تأثرت بشكل كبير بالحرب، حيث تحدثت تقارير عن مليون طالب سوداني جامعي يواجهون مصيرًا مجهولًا.

انهيار القطاع التعليمي

وأضاف في حديثه، أنه في إطار المدارس هناك نحو مليون و300 ألف تلميذ يواجهون مصيرًا غامضًا، بسبب الحرب التي تسببت في تدمير البنى التحتية للتعليم، وقد دمرت الحرب نحو 1500 مدرسة في الخرطوم.

وأشار إلى أن الكثير من المدارس الآن تحولت إما إلى ثكنات عسكرية لقوات الدعم السريع، أو منازل إيواء للنازحين من الولايات الدائرة فيها الحرب إلى الولايات الأخرى، بجانب سرقة متعلقات وزارة التربية والتعليم.