السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرهان يعود إلى السودان بعد زيارة سريعة إلى أوغندا

البرهان
البرهان

عاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مساء السبت إلى السودان بعد زيارة استغرقت يوما واحدا إلى أوغندا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا". 

 

وكان البرهان توجّه اليوم السبت، إلى أوغندا في زيارة رسمية، لبحث القضايا المشتركة بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية.

txt

"القاهرة الإخبارية": رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه إلى أوغندا فى زيارة رسمية

 

وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية السوداني المكلف في تصريح صحفي، إن الزيارة تأتي مواصلة لجولة رئيس المجلس السيادي لعدد من دول الجوار والتي يقلقها ما يتعرض له السودان من دمار  وتخريب.

 

وأوضح الصادق، أن الرئيسين تطرقا للعلاقات الثنائية بين الخرطوم وكمبالا والأوضاع في السودان لا سيما في الخرطوم ودارفور.

 

وأضاف أن الفريق أول ركن البرهان أطلع الرئيس الأوغندي على الانتهاكات الجسيمة التي مارستها المليشيا المتمردة بحق الشعب السوداني والتخريب المتعمد للمرافق العامة بالدولة.

txt

الأمم المتحدة: تقارير عن 13 مقبرة جماعية نتيجة هجمات الدعم السريع فى دارفور

 وأوضح السفير علي الصادق، أن الرئيس الأوغندي أكد خلال اللقاء دعم بلاده لوحدة السودان وسلامة أراضيه وإستقرار شعبه.

 

وتُعد زيارة البرهان إلى أوغندا السادسة من نوعها، بعد زيارته مصر، وجنوب السودان، وقطر، وإريتريا، وتركيا منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

 

وزارة الخارجية السودانية لفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان زيارة أوغندا علاقات الخرطوم وكمبالا الثنائية الحرب السودانية

الأكثر قراءة

بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

للموظفين وأصحاب المعاشات.. أبرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

برلمانى يكشف لـ"آخر النهار" مفاجأة عن موعد تطبيق قرارات الرئيس بزيادة الأجور

خسارة مفاجئة للزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتى بالكونفيدرالية.. مهمة "العودة" أصبحت صعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطيني طعنا في هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى