البرهان يعود إلى السودان بعد زيارة سريعة إلى أوغندا

عاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مساء السبت إلى السودان بعد زيارة استغرقت يوما واحدا إلى أوغندا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وكان البرهان توجّه اليوم السبت، إلى أوغندا في زيارة رسمية، لبحث القضايا المشتركة بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية.

وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية السوداني المكلف في تصريح صحفي، إن الزيارة تأتي مواصلة لجولة رئيس المجلس السيادي لعدد من دول الجوار والتي يقلقها ما يتعرض له السودان من دمار وتخريب.

وأوضح الصادق، أن الرئيسين تطرقا للعلاقات الثنائية بين الخرطوم وكمبالا والأوضاع في السودان لا سيما في الخرطوم ودارفور.

وأضاف أن الفريق أول ركن البرهان أطلع الرئيس الأوغندي على الانتهاكات الجسيمة التي مارستها المليشيا المتمردة بحق الشعب السوداني والتخريب المتعمد للمرافق العامة بالدولة.

وأوضح السفير علي الصادق، أن الرئيس الأوغندي أكد خلال اللقاء دعم بلاده لوحدة السودان وسلامة أراضيه وإستقرار شعبه.

وتُعد زيارة البرهان إلى أوغندا السادسة من نوعها، بعد زيارته مصر، وجنوب السودان، وقطر، وإريتريا، وتركيا منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.