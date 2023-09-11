الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرهان يصل السودان بعد رحلته الخارجية الرابعة لإريتريا

البرهان
البرهان

عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الإثنين، إلى السودان بعد زيارة رسمية لدولة أريتريا استغرقت يومًا واحدًا.

كان في استقباله بمطار بورتسودان مالك عقار نائب رئيس المجلس السيادي والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام للمجلس وعدد من السادة الوزراء.

وقال السفير علي الصادق، وزير الخارجية المكلف في تصريح صحفي إن الزيارة أكدت دعم أريتريا للسودان ووحدة أراضيه، لافتًا إلى مواقف الرئيس الأريتري أسياس أفورقي المشهودة التي عبر عنها في قمة دول جوار السودان وفي قمة الإيقاد بجيبوتي التي هدفت لتعزيز السلام والاستقرار في السودان، مبينًا أن رئيس مجلس السيادة أطلع الرئيس الأريتري على الأوضاع في السودان على ضوء تمرد ميليشيا الدعم السريع على الدولة والجرائم والانتهاكات التي مارستها بحق الشعب السوداني.

أضاف أن المباحثات تطرقت أيضًا للمبادرات المطروحة بشأن معالجة الأزمة السودانية وكيفية توحيدها  للخروج برؤية موحدة تحقق السلام والاستقرار في البلاد. 

الرحلة الرابعة

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البرهان: نركز في المرحلة الحالية على إيقاف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين


وهذه هي الرحلة الخارجية الرابعة خلال أسبوعين التي يقوم بها البرهان، الزعيم الفعلي للدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا منذ انقلاب عام 2021. ومنذ 29 أغسطس، زار مصر وجنوب السودان، وقطر الأسبوع الماضي.

يقول الخبراء إن ذلك جزء من محاولة لتلميع أوراق اعتماده الدبلوماسية في حالة إجراء مفاوضات سلام لإنهاء الحرب المدمرة في بلاده.

وأعلن وزير الإعلام الإريتري يماني مسكل على موقع إكس، تويتر سابقا، عن أن البرهان وصل إلى أسمرة يوم الإثنين "في زيارة عمل"، ونشر صورة له وهو جالس إلى جانب أفورقي.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب البرهان في وقت سابق أنهما سيناقشان "مستقبل العلاقات الثنائية وتعزيزها".

وتعد إريتريا، التي تحد السودان من الجنوب الشرقي، إحدى الدول المجاورة النادرة التي لم ترحب بأي من اللاجئين الفارين من الحرب الذين يزيد عددهم على مليون، حيث إن الحدود مغلقة منذ عام 2019.

إريتريا هي واحدة من الدول الأكثر عزلة في العالم.

وفي بداية سبتمبر، أعلن البرهان من ولاية كسلا، وهي ولاية سودانية متاخمة لإريتريا، عن إعادة فتح المراكز الحدودية السودانية. إنها أيضًا علامة على أن الأمن سيتم تكثيفه على طول الحدود المعروفة منذ زمن طويل بقابليتها للاختراق.

وشارك أفورقي في اجتماع بالقاهرة منتصف يوليو الماضي مع رؤساء دول جيران السودان، وأدان "الحرب التي شنت بلا سبب" في السودان.

وأدت المعارك التي بدأت في 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو، إلى مقتل ما يقرب من 7500 شخص، وفقًا لتقدير متحفظ من مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها.

وقال نشطاء محليون إن غارات جوية قتلت ما لا يقل عن 46 شخصًا وأصابت العشرات يوم الأحد في إحدي أكثر الهجمات دموية في الحرب، الأحد، في سوق بالعاصمة السودانية الخرطوم جنوبي الخرطوم.

أول عبدالفتاح البرهان السودان محموعات مذبحة الصراع السوداني

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