الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ضمن جولاته الخارجية.. "البرهان" يتوجه إلى إريتريا

البرهان
البرهان

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الإريترية أسمرا، فى زيارة رسمية، وذلك ضمن سلسلة جولات خارجية بدأها بمصر الشهر الماضي، في أول زيارات له للخارج منذ اندلاع الحرب ضد قوات الدعم السريع.

وبحسب بيان لمجلس السيادة السوداني، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، سيجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس الأريتري أسياس أفورقي، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويرافق البرهان، خلال الزيارة، وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، وذلك وفق مجلس السيادة.

وأشار البيان إلى أنه كان في وداع البرهان بمطار بورتسودان الدولي الفريق الركن محمد الغالي على يوسف، الأمين العام لمجلس السيادة، وعدد من السادة الوزراء.

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تفاصيل زيارة البرهان إلى قطر

وعاد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، الأحد الماضي، إلى بورتسودان بعد زيارة رسمية إلى قطر استغرقت يومًا واحدًا.  
وأجرى رئيس مجلس السيادة، خلال زيارته للدوحة، مباحثات مشتركة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تعلقت بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بجانب تطورات الأوضاع فى السودان، في ظل الظروف التي يعيشها بسبب تمرد ميليشيا الدعم السريع على الدولة. 

وقال السفير علي الصادق، وزير الخارجية المكلف، في تصريح صحفي، إن الزيارة لقطر تناولت مسار العلاقات السودانية القطرية وسبل دعمها وتطويرها، مبينًا أن القيادة القطرية أكدت استعدادها للوقوف بجانب السودان، ومساعدة الأجهزة المختصة فيما يتعلق بالعمل الإنساني والاستثماري، وذلك من أجل استدامة الاستقرار في السودان، فضلًا عن تكثيف الجهود لفترة ما بعد الحرب، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار والبناء. 

ورافق رئيس المجلس، خلال الزيارة، وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

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