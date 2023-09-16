"القاهرة الإخبارية": رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

يتوجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى أوغندا في زيارة رسمية، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

جولات رئيس مجلس السياة السوداني الخارجية

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، بالقصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وحسب ما نشرته المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، أجرى رئيس المجلس السيادي السوداني مباحثات ثنائية مغلقة مع نظيره التركي تعلقت بمسار العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المشترك بين السودان وتركيا.

كما توجه رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الإثنبن الماضي، إلى العاصمة الإريترية أسمرا، فى زيارة رسمية، وذلك ضمن سلسلة جولات خارجية بدأها بمصر الشهر الماضي، في أول زيارات له للخارج منذ اندلاع الحرب ضد قوات الدعم السريع.