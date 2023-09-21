الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو: دول "بريكس" تدعم رئاسة روسيا للمجموعة فى 2024

بريكس
بريكس

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه عقب اجتماع رؤساء خارجية دول مجموعة بريكس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعربت المجموعة عن دعمها الكامل لرئاسة روسيا عام 2024.

وأكدت البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا عن دعمها الكامل للرئاسة الروسية للعام 2024، وعقد القمة المقبلة في مدينة قازان الروسية.

وستتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجموعة "بريكس" في العام المقبل.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أنه عقب اجتماع رؤساء خارجية دول "بريكس" على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعربت البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا عن دعمها الكامل لرئاسة روسيا لمجموعة بريكس في عام 2024، وعقد القمة السادسة عشرة في قازان، بروسيا".

وأشار وزير الخارجية سيرجي لافروف، في وقت سابق، إلى أن روسيا التي ستتولى رئاسة المجموعة عام 2024، "لن تنتظر حتى الأول من يناير"، بل ستبدأ اتصالات مع أعضاء "بريكس" الجدد مقدما، وستساعدهم في "بدء العمل".

يذكر أنه تقرر توسيع عدد أعضاء المجموعة خلال القمة الـ 15 لمجموعة "بريكس" في مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا في 22 – 24 أغسطس الماضي.

 

انضمام 6 دول للمجموعة بينها مصر

واعتبارا من 1 يناير 2024، سينضم إلى المجموعة التي كانت تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، كل من الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا، حسبما جاء في البيان الختامي للقمة.

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انطلاق قمة «بريكس» فى جوهانسبرج.. وتوسع المجموعة و«إنهاء زمن الدولار» أولوية

وذكر البيان الذي نشر على الموقع الرسمي لرئاسة البريكس، "لقد كلفنا أيضا وزراء خارجيتنا بمواصلة تطوير نموذج الدولة الشريكة لمجموعة البريكس وقائمة الدول الشريكة المحتملة وتقديم تقريرعنها بحلول القمة القادمة".

وأشار البيان إلى أن البرازيل وروسيا والهند والصين تشيد برئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة البريكس 2023، وتعرب عن امتنانها لحكومة وشعب جنوب أفريقيا لعقد القمة الـ 15 لبريكس.

وأكد أن البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا تقدم دعمها الكامل لروسيا في رئاستها لمجموعة البريكس عام 2024 وعقد القمة الـ16 لبريكس في مدينة قازان بروسيا.

مجموعة بريكس دعم كامل رئاسة روسيا لتحالف بريكس قمة 2024 ​الخارجية الروسية

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