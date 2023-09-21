الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف القعيد لـ "الشاهد": انتصرت فى رواية "الحرب فى بر مصر" إلى الفقراء

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والكاتب يوسف القعيد

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إنه كان ينتصر في رواية "الحرب في بر مصر" إلى أن أبطال الحرب الحقيقيين هم ملح الأرض من الفقراء والمواطنين أصحاب الانتماء الكامل للوطن.

 

وأضاف يوسف القعيد خلال لقاءه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن آخر سطرين في رواية "الحرب في بر مصر" ، أقول فيهم أن البطل الذي اسمه مصري، قد مد يده ووضعها في الحبر الذي أمامه وهو دم شهيد مصري ، وكتب مصري، ولم يكتب شيئًا بعدها، وهذا ما يعني أن الحرب مستمرة بيننا وبين العدو .

 

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج الشاهد يوسف القعيد الإعلامي محمد الباز الشاهد رواية الحرب في بر مصر فيلم المواطن مصري

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