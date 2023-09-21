القعيد يكشف لـ "الشاهد": كيفية تحويل رواية "الحرب فى بر مصر" إلى فيلم "المواطن مصرى"

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن المخرج صلاح أبو سيف طلب نسخة من رواية "الحرب في بر مصر" وحولها لفيلم بعد أسبوع بعنوان "المواطن مصري".

وأضاف يوسف القعيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news ، عرفت المخرج صلاح أبو سيف من خلال نجيب محفوظ، حيث كانوا يجلسون مع بعض في مكان قريب من قهوة ريش، وقد كان نجيب محفوظ منظم جدًا يجلس مع المخرج صلاح أبو سيف ثم يأتي للجلوس معنا، وعندما عرفت أن نجيب محفوظ يذهب للجلوس مع المخرج صلاح أبو سيف، طلبت منه بأن أذهب معه مرة للقاء صلاح أبو سيف، حيث كان صلاح أبو سيف مخرج في غاية الأهمية.

تحديات واجهت رواية الحرب في بر مصر

وتابع: "عندما صدرت رواية الحرب في بر مصر في دمشق لأول مرة، حيث كانت ممنوعة الصدور في مصر، لأنها كانت تقدم صورة عن حرب أكتوبر لا يصح أن تكون موجودة طبقًا لعقلية الرقباء الضيقة، لكن بعد ذلك تم السماح بطباعتها في مصر من نفس الرقابة لكن بعد تغيير الرقيب، حيث كان لا يمكن أن تذهب إلى كتاب للمطبعة إلا وكل صفحة مختومة بختم الرقابة على المصنفات الفنية".

وأردف: "عندما ذهبت برواية "الحرب في بر مصر" للرقابة اعترضوا عليها، ومبررهم أن الرواية تصنع ظلال سلبية على حرب عظيمة حررت سينا وأعادتها إلينا.. ومن الممكن أن يكون الحق معهم وقتها لأنهم كانوا يرون زاوية أخرى غير التي يراها المبدع، وقد كان ذلك في أعقاب الحرب مباشرة، ولكن بعد ذلك عندما ذهبت لطباعتها في مصر وليس في بيروت، وافقوا عليها، وقد تم طباعتها، حيث طبعها محمد فايق في دار المستقبل العربي والتي كانت من أهم دور النشر ".