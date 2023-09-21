الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بتقنيات متطورة وأكثر ذكاءا.. "هواوى" تكشف عن ساعاتها الجديدة

هواوي تكشف عن ساعتها
هواوي تكشف عن ساعتها الجديدة

 تتصف ساعات هواوي الجديدة Watch GT 4 بمميزات عديدة جعلتها من بين أكثر الساعات الذكية تفردا.

 

تتضمن الساعة تقنيات متطورة يتميز هيكلها المقاوم للماء والغبار، بأبعاد (46/46/10.9) ملم، وزنه 37 غ، كما طُرحت من هذه الساعة عدة نماذج، منها نماذج نسائية أنيقة.

 

وما يميز ساعات Watch GT 4 الجديدة الحماية الكلية من الماء، حيث يمكن استعمالها تحت الماء حتى عمق 50 م، وأيضا جُهّزت بشاشات AMOLED بدقة (466/466) بيكسل، وحصلت على واجهات تشغيل متنوعة لشاشاتها.

 

ووفق "هواوي" تعمل الساعات الجديدة بنظام HarmonyOS 4.0، كما تم تزويدها بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب، وقياس معدلات الأكسجة في الدم، وأنظمة لقياس معدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم.

 

وأخيرا يمكن لهذه الساعات الاقتران مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنيات Bluetooth، وجهّزت بشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبوصلة إلكترونية، وبطاريات Li-Po تعمل مع تقنية الشحن اللاسلكي وفق " ixbit".

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