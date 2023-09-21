"أحلام وآمال" ضائعة.. كيف كانت حياة "ميرفى كيالب" تتأرجح بين الوهم واليأس؟

رغم أن ميرفي كيالب الممثلة التركية -التي صدم خبر انتحارها الجميع-، قد شاركت في مسلسل "أحلام وآمال" إلا أنها لم تأخذ نصيبها من الحلم، بل كانت حياتها التي استمرت 36 عامًا فقط تتأرجح بين الوهم واليأس معًا.

"ميرفي كيالب" عملت في مناخ كان يجب أن تصارع فيه من أجل البقاء، ففي مجال التمثيل إما أن تستطيع أن تبسط حضورك في الساحة الفنية أو أن تطوى في ذاكرة النسيان، هذا ما دفعها لقتل نفسها بعد أن فشلت في أن تحظى باهتمام المنتجين وصناع الدراما التركية خلال السنوات الأخيرة.

ميرفي كيالب

لهذا السبب أنهت "كيالب" حياتها بإطلاق الرصاص من مسدس والدها على رأسها مباشرة، فقد عانت من إحباطات نفسية بعد عدة محاولات مستميتة للوصول إلى الشهرة في هذا العالم.

ميرفي كيالب لم تكن نجمة في الصف الأول، ولم تكن من نجمات الشباك أمثال بيرين سات بطلة مسلسل "العشق الممنوع"، وتوبا بطلة مسلسل "عاصي"، وهاندا أرتشيل بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي"، ومريم أوزرلي بطلة مسلسل "حريم السلطان"، لكن كان لها أدوارًا ثانوية في مسلسلات تركية شهيرة منها "أحلام وآمال" و"المحارب"، ورغم ذلك فقد خسرت أحلامها وآمالها بعد أن فقدت كل رغبتها في أن تكون محاربة لتصل إليها.

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ميرفي كيالب

أحلام وآمال

حاولت "ميرفي" خلال حياتها القصيرة أن تخوض تجارب ومحاولات كثيرة وتشق طريقها في عالم الفن، ولعل الأبرز كان مسلسل "أحلام وآمال" "Düşler ve Umutlar" الذي عرض في عام 2014، وقد اُختيرت من شركة "ماندالينا" وهي وكالة توظيف في تركيا، حيث تقوم بتوجيه الممثلين واقتراح أسمائهم للمسلسلات التلفزيونية والأفلام والإعلانات التجارية وغيرها من الأعمال الفنية.

وقد افتخرت الوكالة حينها بعد أن تم الموافقة على مشاركة "كيالب" في المسلسل، حيث جسدت شخصية "دفنة"، وقد تم بث المسلسل على قناة "فوكس" التركية، وهو من إخراج سيربيل كورتشا، وضم طاقم المسلسل أسماء مثل بيركيهان توتر، ومصطفى أوجورلو، وأفني يالتشين، وتشاداش أونور أوزتورك، وكوريل سيزايرلي، ودينيس كابيزا، وميرفت كاياالب، وكانت قصته مقتبسة من رواية الكاتب البريطاني تشارلز ديكنز الكلاسيكية "أوليفر تويست".

مسلسل أحلام وآمال

مسلسل المحارب

وشاركت ميرفي كيالب أيضًا في مسلسل "المحارب" "Savaşçı" الذي عرض في أبريل 2017، وانتهى المسلسل المكون من 5 مواسم بالحلقة 109 التي صدرت في 12 يونيو 2021، وقد ظهرت في دور كوكجن بوزكورت في الحلقة 21 والحلقة 109، وقد لاقى المسلسل نجاحًا كبيرًا؛ لأن قصته كانت تتناول بعض القادة المعتقلين والذين تم الإفراج عنهم ويتم تكلفيهم بالمهام الخطرة لخدمة وطنهم.

مسلسل المحارب

ويبقى انتحار الممثلة ميرفي كيالب موضع نقاش كبير وواسع في الوسط الفني التركي، رغم أن تقرير الشرطة المبدئي قال أنها حادثة انتحار، ويستمر حزن زملائها وأحبائها الذي تركهم حادث انتحارها في حالة حداد.