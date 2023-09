ميريل ستريب ممثلة فاشلة.. كيف حدث ذلك؟

على الرغم من عرض موسمين من المسلسل الأمريكي الشهير "فقط جرائم القتل في المبنى Only Murders in the Building "؛ إلا أن الموسم الثالث سيكون له مذاقا آخر بانضمام النجمة ميريل ستريب، والتي تقدم فيه دورًا يعد الأكثر تحديًا في مسيرتها الفنية وهو دور ممثلة فاشلة.

سر انجذاب ميريل ستريب لدور ممثلة فاشلة

وتقدم ميريل ستريب شخصية ممثلة فاشلة، وهو ما اعتبرته مجلة "فانيتي فير" الأمريكية، أنه تحديًا كبيرًا للنجمة التي تعد الممثلة الأكثر ترشيحًا في تاريخ جوائز الأوسكار بحوالي 21 ترشيحًا، حيث ترشحت لجائزة أفضل ممثلة 17 مرة، وأفضل ممثلة مساعدة 4 مرات، وفازت بالأوسكار 3 مرات، كما ترشحت لجوائز جولدن جلوب 25 مرة، وفازت بها 8 مرات.

وتظهر ستريب في المسلسل كضيفة شرف، خاصة بدور ممثلة لم تحقق نجاحًا كبيرًا على الإطلاق، حيث يبدأ الموسم بقصة لوريتا دوركين، التي بعد أن وقعت في حب المسرح عندما كانت فتاة صغيرة، أصبحت "على وشك الفشل" في مسيرتها التمثيلية التي تلت ذلك.

وتساءلت المجلة: ما الذي جذب ستريب لهذا الدور وهي النجمة التي تعد اختيارًا ذكيًا لأي مشروع، والذي قال عنها مايكل شولمان في كتابه: "Her Again: Becoming Meryl Streep"، أنه بعيدًا عن التحول إلى مرحلة التقادم المعتادة بعد الخمسين، فقد تحدت ستريب حسابات هوليوود ووصلت إلى أعلى مستوياتها المهنية، ولا يمكن لأي ممثلة أخرى ولدت قبل عام 1960 أن تحصل على دور ما لم تتنازل عنه ميريل أولاً".

وتابعت: "حتى الآن، كانت ستريب تميل إلى الشاشة الكبيرة، وتجنبت التلفاز إلى حد كبير، باستثناء عملها الحائز على جائزة إيمي في Angels in America عام 2004، والموسم الثاني من Big Little Lies في عام 2019، وهناك الكثير من التداخل بين مسلسلي "Only Murders in the Building" و"Big Little Lies"، فكلاهما يتناولان ألغاز جرائم قتل مثيرة".

وترى المجلة، في تقريرها، أنه ربما كانت الرغبة في رسم شخصية جديدة هي التي جعلت ستريب توقع على عقد مسلسل " Only Murders in the Building" في موسمه الثالث في دور شرف بشخصية ممثلة فاشلة.

بوستر المسلسل

ميريل ستريب.. الإختيار الأمثل

وعن اختيار ستريب للدور الذي يعد تحديا لافتا، قال جون هوفمان، المؤلف المشارك والمخرج، لصحيفة "ذا هوليوود ريبورتر"، إنه عندما كان يكتب الشخصية "كانت ستريب الاختيار الأمثل"، ثم "تواصلت مع أصدقائها بشأن الانضمام إلى المسلسل، مضيفا: "لقد أحببت مشاهدة ميريل وهي تتناغم مع دورها وتتوصل إلى ذلك بطريقة ما طوال الموسم الثالث. وظلت تتساءل: هل سأموت؟ هل سأكون القاتلة؟ كان عليها أن تعرف ما سيأتي بعد ذلك؛ كان فضولها مضحكا".

أما مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية فرأت أن ميريل ستريب، التي انضمت إلى الموسم الثالث من مسلسل " فقط جرائم القتل في المبنى"، ستكون النجمة الضيفة الأكثر غرابة حتى الآن، فدورها "لوريتا دوركين" الممثلة الفاشلة، على عكس ستريب، الممثلة من الدرجة الأولى.

وعلى الرغم من بعد الدور في المسلسل عن حقيقة ستريب كممثلة ناجحة وأكثر شهرة في هوليوود؛ إلا أنها كالمعتاد سوف تتقن دورها تماما وستجعلنا نعتقد أنها تلك الممثلة الفاشلة لوريتا دوركين.

مسلسل " فقط جرائم القتل في المبنى"

"فقط جرائم القتل في المبنى" "Only Murders in the Building" هو مسلسل تلفزيوني درامي كوميدي غامض أمريكي تأليف ستيف مارتن وجون هوفمان، يتناول قصة ثلاثة غرباء، يلعب أدوارهم النجوم: ستيف مارتن ومارتن شورت وسيلينا جوميز، وهم شخصيات تهتم بالجرائم لذلك يصبحون أصدقاء أثناء التحقيق في الوفيات المشبوهة في مبنى سكني في أبر ويست سايد، تم عرض مواسمه الثلاثة المكونة من 10 حلقات لأول مرة على منصة "Hulu" في أغسطس 2021 ويونيو 2022 وأغسطس 2023.