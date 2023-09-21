الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يوسف القعيد لـ "الشاهد": المخرج صلاح أبو سيف أصر على اسم فيلم "المواطن مصرى"

الكاتب يوسف القعيد
الكاتب يوسف القعيد

 كشف الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، عن كيفية تحويل حكايات والدته إلى عمل روائي يتماس مع الحرب، لينتج رواية "الحرب في بر مصر عام 1973م"، قائلاً: "اشتغلت على الرواية ولم أستطع الهروب من حكاية أمي بأنه يوجد ولد غني ابن رجل غني تم استدعاءه للخدمة، فأرسل ولد فقير ابن رجل فقير بدلاً منه". 

 

وأضاف يوسف القعيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "لم أستطع الهروب من هذه الحكاية رغم عظمة الحرب ورغم بطولة الحرب وبطولة شهداء الحرب، التي كنت أعيشها لحظة بلحظة، حيث كان يأتي إلينا الجرحى، وقد سافرت مع بعض الشهداء الذين كانوا يدفنون في قراهم بحسب عناوينهم، حيث خرجت مع أكثر من شهيد وذهبت معهم حتى دفنهم، وقد كانت هذه الرحلة الأساسية في رواية "الحرب في بر مصر" التي لم تكن واضحة بشكل قوي في فيلم "المواطن مصري" الذي كتبه محسن زايد، معقبا: "حزنت كثيرا بسبب اسم الفيلم، لأنني كنت أرى أن عنوان روايتي أفضل مائة مرة من "المواطن مصري" اسم الفيلم لكن كان هناك فيلم روسي وقتها وقد كان مشهور جدًا في العالم كله اسمه "المواطن كين" وكان عن مرحلة الكفاح ضد هتلر وجيوشه  وتحرير شمال روسيا، فتم تسمية الفيلم "المواطن مصري" تأثرًا باس فيلم "المواطن كين" 

 

وأشار إلى أن من أصر على اسم فيلم "المواطن مصري" هو المخرج صلاح أبو سيف.

 

برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور. 

برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز يوسف القعيد رواية الحرب في بر مصر فيلم المواطن مصري

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