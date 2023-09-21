الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. مفاجأة فى احتفالات أكتوبر.. كامل الوزير: سيتم تشغيل قطار ركاب وبضائع فى سيناء

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على كثرة المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، قائلا: "مش سايبين مكان في مصر وربنا يدينا الصحة". 

مفاجأة خلال احتفالات اكتوبر القادمة 

وأضاف الفريق كامل الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه سيتم تشغيل قطار ركاب وبضائع في سيناء خلال احتفالات أكتوبر المقبلة، كما سيتم إنشاء ميناء بحري ضخم مزود  بأرصفة في طابا. 

وتابع الفريق كامل الوزير: "جاهزون لنقل البضائع من السعودية والأردن إلى نويبع ثم إلى ميناء العريش وشرق بور سعيد". 

وأشار إلى أنه سيتم غدا زيارة ميناء طابا البري لمتابعة حركة السياحة القادمة والوافدة، حيث سيتم زيارة الموقع الذي سيقام عليه ميناء طابا البحري.

 

احتفالات أكتوبر كامل الوزير وزير النقل ميناء بحري طابا

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