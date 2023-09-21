هل قطاع النشر جاهز للذكاء الاصطناعى؟.. ندوة عبر الإنترنت فى 21 سبتمبر 2023

خصص مؤتمر الناشرين، الذي تم تنظيمه للمرة الأولى على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 بالمملكة العربية السعودية، ندوة كاملة للإجابة عن التساؤل التالي" هل قطاع النشر جاهز للذكاء الإصطناعي؟ " وجاءت الإجابة عنه من قّبل الخبراء المشاركين مترددة بين حدوث إنفراجة في صناعة النشر بالاعتماد على تقنيات الذكاء الإصطناعي وبين التخوفات.



بعد إنتهاء فعاليات المؤتمر بعامين؛ عاد اتحاد الناشرين العرب، برئاسة الناشر محمد رشاد ليعيد التساؤل مرة ثانية في ندوة يعدها الاتحاد الدولي للناشرين إلكترونياً حول الذكاء الاصطناعي والنشر؛ لمناقشة مسائل الساعة المتعلقة بترخيص استخدامات المصنفات الأدبية لأغراض الذكاء الاصطناعي ذات الصلة وكيف يمكن للناشرين استخدام خيارات اختيارية مقروءة آليا لحماية مصنفاتهم.



وستعقد الندوة عبر الإنترنت في 21 سبتمبر 2023، من الساعة 1 ظهرا إلى 2.15 مساء بتوقيت وسط أوروبا الصيفي (بتوقيت جنيف).



توظيف الذكاء الاصطناعي فى صناعة النشر وتقليل عدد الموظفين

بيانكا ماتسيك، مديرة دار نشر أوروبية، قالت في حديثها لمؤتمر الناشرين إن "ما لمسناه خلال السنوات الـ15 الماضية في أوروبا هو زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة النشر بشكل ملحوظ، ما أدى لتقليل عدد الموظفين، خاصة في مشروعات الكتب، وتطوير النماذج الذكية لمعظم دور النشر".



فى الوقت نفسه، قالت نور الحسن، المدير التنفيذي لإحدى دور الترجمة، أن صناعة النشر جاهزة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن كل صناعة تعانق هذه الظاهرة بطريقة أو بأخرى، قائلة :"رغم أن لدينا الترجمة الآلية، فإن الذكاء الاصطناعي لن يستغني عن الإنسان، فالعام الجاري شهد زيادة بمعدل 22% في عدد المترجمين".



دراسة عن معرض فرانكفورت للكتاب: 25% من مبيعات إحدي شركات النشر بفضل الذكاء الاصطناعي

فى عام 2019 صدرت دراسة عن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وشركة الاستشارات الإدارية "جولد فينش" لإزالة الغموض عن مستقبل الذكاء الاصطناعي في صناعة النشر؛ استمرت أكثر من ستة أشهر من البحث، وتضمنت من استطلاع دولي لحوالي 300 مشارك، بالإضافة إلى المقابلات والمحادثات مع المتخصصين في هذا المجال، بما في ذلك العديد من المديرين التنفيذيين والمحررين والممثلين في مختلف الوظائف، وتوصلت الى عدد من النتائج أبرزها تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في شركتك من أجل معالجة المزيد من المشكلات المتعلقة بالبنية التحتية للبيانات المتاحة.

ومن بين نتائج الدراسة أن "Bookwire" استفادت إلى حد كبير من زيادة في المبيعات بنسبة 25% في العناوين المسجلة لها في إسبانيا وأمريكا اللاتينية بفضل تطبيقها الذكاء الاصطناعي الخاص بها والتدريب عليه لتطوير إستراتيجية بياناتها وتطوير خدماتها.