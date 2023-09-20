أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول موقف الإرهابية من ترشح أحمد طنطاوى للرئاسة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وسائل الإعلام ستكون على الحياد في تغطيتها للانتخابات الرئاسية، وعلق: "بابنا مفتوح لأي مرشح لديه النية لخوض الانتخابات الرئاسية".

وفجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة حول تأييد جماعة الإخوان لـ أحمد طنطاوي في الانتخابات الرئاسية، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلًا: "حلمي الجزار القيادي الخطير في تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، أعلن عن أن المرشح الأقرب لهم في الانتخابات الرئاسية هو أحمد طنطاوي".

دور حلمي الجزار في لعبة الجماعة الإرهابية

وتابع: "أعرف الدور الذي كان يلعبه وما زال يلعبه حلمي الجزار، ويجب على المشاهد أن يعرف هذا الخبر ليكون على بينة بما يدور حوله جيدًا.. سنترك التعليق لكم، يجب أن يعرف المواطن الحكاية كاملة".