الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة النظام الحاكم بـ30 يومًا

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المادة 140 في الدستور تنص على إجراء انتخابات الرئاسة قبل انتهاء مدة الرئيس الحالي بـ 120 يومًا على الأقل وتعلن النتيجة قبل انتهاء المدة بـ30 يومًا على الأقل، ولهذا يمكن القول إن الانتخابات الرئاسية اقترب موعدها بصورة كبيرة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه يتم إعلان النتيجة قبل أول أبريل 2024، ولهذا مدة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 أبريل المقبل.

وأضاف في حديثه، أنه من يرغب في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يجب أن يحظى بتأييد من 20 عضوا في البرلمان، أو 25 ألف مواطن على أن يكونوا من 15 محافظة بحد أدنى 1000 شخص من كل محافظة.

تأييد الأحزاب للرئيس 

الجدير ذكره، أن عددا كبيرا من الأحزاب المصرية أعلنوا تأييدهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لجولة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا التأييد جاء نتيجة عوامل التنمية الشاملة التي تشهدها جميع المحافظات المصرية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.

أحمد موسى الانتخابات الرئاسية صدى البلد تأييد الرئيس السيسي على مسئوليتي

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