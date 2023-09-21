الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 21-9-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

 توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار طوال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون شديد الحرارة على الصعيد، لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة  اليوم الخميس 21-9-2023 .

 

حالة الطقس اليوم الخميس 21 سبتمبر

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية حول حالة الطقس اليوم الخميس ، يسود الطقس المشمس في معظم أنحاء البلاد، مع احتمالية تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

 

بينما يكون الطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا في وقت الظهيرة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بينما يكون الطقس معتدل ليلًا، مع رياح شمالية خفيفة إلى متوسطة.

 

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية، فإن معدل الرطوبة في مصر، تشهد انخفاضًا تدريجيًا مع بداية فصل الخريف، حيث تنخفض درجات الحرارة وتزداد ساعات النهار.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21 سبتمبر

القاهرة الكبرى:

طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا.

درجة الحرارة العظمى: 36 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 22 درجة مئوية.

نسبة الرطوبة: 50%.

سرعة الرياح: 10 عقدة.

الإسكندرية:

طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا.

درجة الحرارة العظمى: 33 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 20 درجة مئوية.

نسبة الرطوبة: 55%.

سرعة الرياح: 10 عقدة.

جنوب سيناء:

طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

درجة الحرارة العظمى: 40 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 25 درجة مئوية.

نسبة الرطوبة: 30%.

سرعة الرياح: 15 عقدة.

شمال الصعيد:

طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

درجة الحرارة العظمى: 40 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 24 درجة مئوية.

نسبة الرطوبة: 25%.

سرعة الرياح: 15 عقدة.

جنوب الصعيد:

طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

درجة الحرارة العظمى: 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 26 درجة مئوية.

نسبة الرطوبة: 20%.

سرعة الرياح: 15 عقدة.

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الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة فصل الخريف

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