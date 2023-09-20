غدًا.. "الصناعات الغذائية" تشارك في افتتاح مهرجان النباتات الطبية بالفيوم

تشارك غرفة الصناعات الغذائيّة باتحاد الصناعات المصرية في الدورة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية الذي يقام غدًا الخميس بالفيوم على مدار يومي 21 و22 سبتمبر 2023.

وتقام فعاليات المهرجان بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بحضور العديد من ممثلي الجهات ذات الصلة حيث سيتم عرض لأهم منتجات النباتات الطبية والعطرية مع أحدث التقنيات في مجال زراعتها.

غرفة الصناعات الغذائية تشارك في افتتاح مهرجان النباتات الطبية والعطرية

وقال محمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة، إن مهرجان النباتات الطبية والعطرية يهدف إلى تسليط الضوء علي هذا القطاع الواعد وتوثيق الروابط بين منتجي ومصنعي ومصدري النباتات الطبية والعطرية ومقدمي الخدمات.

أوضح البسيوني أن المهرجان يشهد العديد من الأنشطة وخدمات الدعم الفني التي تقوم بها غرفة الصناعات الغذائية لمساندة القطاع، بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات ذات الصل، لافتًا إلى أن الغرفة تقديم الدعم الفني للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء وحث القطاع غير الرسمي علي اهمية توفيق اوضاعه والحوافز والتسهيلات الممنوحة له في حالة دمجه في المنظومة الرسمية وضم الشركات الصغيرة الي سلاسل القيمة بما يساهم في خفض التكاليف وتحسين الجودة ورفع تنافسية الصناعة.

الغرفة ستشارك غدا في فعاليات الافتتاح والجلسة النقاشية

أضاف البسيوني أن الغرفة ستشارك غدا في فعاليات الافتتاح والجلسة النقاشية الخاصة بتوصيات الدورة الاولي من المهرجان من خلال عرض الإنشطة التي قامت الغرفة بتنفيذها والآفاق المستقبلية والرؤية الموضوعه لتطوير هذا القطاع الهام.

وتنظم محافظة الفيوم النسخة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، بفندق هلنان أوبرج الفيوم، غدا الخميس.

ومن المحتمل أن يكون الافتتاح، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والمهندس أحمد صالح وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ود.محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وتستمر فعاليات المهرجان يومين، ويشمل مؤتمر عن النباتات الطبية والعطرية وافضل طرق لزراعتها وتسويقها، وحفل لتوزيع الجوائز على الفائزين في المهرجان ورعاته، إضافة إلى معرض للنباتات الطبية والعطرية التي تنتجها مصر.

ويعد المهرجان منصة لتسويق وتطوير زراعة النباتات الطبية والعطرية المصرية والذي يعتبر قطاع زراعي هام في مصر، كما يربط بين منتجي النباتات الطبية والعطرية، والمجمعين، والتجار، والمصنعين، والمصدرين ومستخلصي الزيوت، ومقدمي الخدمات في هذه المجالات ويستهدف تقديم التكنولوجيا والابتكارات الجديدة (محطات التعبئة والتغليف الذكية والخضراء، تقنيات الطاقة الكافية) من أجل فهم متطلبات السوق العالمي.

كما يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، وذلك للنهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية لتحسين المنتج المصري أثناء مراحل الزراعة والإنتاج والتصنيع والتصدير.