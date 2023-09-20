الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

آخرها تونس.. زلازل تضرب 3 دول عربية دون خسائر أو حدوث أضرار

زلزال
زلزال

قال المعهد الوطني للأرصاد الجوية في تونس، إن زلزالًا بقوة 3.8 درجة ضرب مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين في تونس اليوم الأربعاء.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين أو حدوث أضرار.

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زلزال في مصر

زلزال في مصر

فيما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، اليوم الأربعاء، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر.

وأفاد المعهد في بيان، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت هزة أرضية على بعد 265 كيلومترًا شمال غربي محافظة مرسى مطروح بشمال غربي مصر.

وأضاف أن الزلزال وقع الساعة 04:33 بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت غرينتش)، وشعر بها سكان غالبية المحافظات.

وأوضح المعهد أنه لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة، أو عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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زلزال ليبيا

زلزال في ليبيا

فيما سجل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بمنطقة في البحر المتوسط. تبعد نحو 70 كيلومترًا عن مدينة طبرق شمال شرقي ليبيا.

وسجلت الهزة على الساعة 03:33 صباحًا بتوقيت ليبيا، وكانت على بعد 69 كيلومترًا شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وسجلت الهزة الأرضية، فجر اليوم الأربعاء بتوقيت ليبيا، ويبعد مركزها 281 كيلومترًا عن مدينة مرسى مطروح المصرية.

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زلزال المغرب

زلزال في المغرب

وكانت شهدت المغرب زلزالًا مدمرًا الأسبوع الماضي، حيث سُويت آلاف المنزل بالأرض، وأكد معهد الجيوفيزياء الوطني أن خطر حصول انهيارات مستمر.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد الأسبوع الماضي، إلى 2946 قتيلًا و5674 مصابًا.

وبلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وتبعته العديد من الهزات الارتدادية، ما اعتبر الأعنف منذ عام 2004 عندما سقط ما يقرب من 630 قتيلًا إثر زلزال بقوة 6.3 درجة في مدينة الحسيمة بشمال البلاد.

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