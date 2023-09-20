زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب السواحل الجنوبية لنيوزيلندا

أعلنت السلطات في نيوزيلندا أن زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) السواحل الجنوبية للبلاد.

وأفاد المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي، في منشور على موقعه الإلكتروني، بأن الزلزال وقع في الساعة 09:14 (21:14 بتوقيت جرينيتش - الثلاثاء) وحدد مركزه على بُعد 124 كلم غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كلم.

وأوضح المركز أن حوالى 15 ألف شخص أفادوا بأنهم شعروا بالهزّة الأرضية، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".

في حين أنه لم يسجل وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

حزام النار في المحيط الهادئ

وتقع نيوزيلندا فوق حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تلتقي فيها صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.

وفي 16 مارس من العام الحالي، ضرب زلزال قوي بقوة 7.1 درجات ريختر منطقة جزر كرماديك في نيوزيلندا دون أن يسفر عن ضحايا أو حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي).

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية حينه: "إن الزلزال بلغت قوته 7.1 درجات على سلم ريختر"، مشيرة إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

وتقع جزر كرماديك على بعد نحو ألف كيلومتر شمال شرق نيوزيلندا ومسافة مماثلة جنوب غرب مملكة تونغا بجنوب المحيط الهادي.

وبعدها بحوالي شهر وتحديدا في 24 أبريل ضرب نفس المنطقة زلزال جديد بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، كما أوضح نظام التحذير الأمريكي من موجات المد العاتية (تسونامي) لأن في بداية الزلزال أصدر النظام تحذيرا بوجود خطر من حدوث (تسونامي) لكنه ألغى التحذير لاحقا.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.