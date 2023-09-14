الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب محافظة الحسكة شرقى سوريا

زلزال
زلزال

أفادت فضائية "سكاي نيوز" بوقوع هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت محافظة الحسكة في سوريا على عمق 10 كيلومترات، فجر اليوم، دون وقوع أضرار أو ضحايا.

دمار هائل لزلزال سوريا فبراير الماضي

يذكر أن في 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأتبعه عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين، أسفر عن مقتل نحو 6000 آلاف شخص، إضافة إلى مئات المصابين، فضلًا عن دمار هائل لحق بالبنية التحتية والمنشآت في الأراضي السورية.

سوريا محافظة الحسكة الحسكة في سوريا محافظة الحسكة في سوريا زلزال سوريا

مواد متعلقة

روسيا: طائرات التحالف خرقت بروتوكولات تفادى التصادم فى سوريا 13 مرة

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر أمنى ينفى ضبط عدد من أعضاء حملة أحد المرشحين فى الانتخابات

مواطنة من البحر الأحمر للرئيس السيسى: "حياة كريمة" غيّرت شكل البلد للأفضل

معاون رئيس "هيئة الدواء" يكشف حقيقة وجود قطرة عين مغشوشة فى الأسواق

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

حملات تبرع غامضة

الصحف تبرز توجيهات الرئيس السيسى بدعم ليبيا وتطوير شركات قطاع الأعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟