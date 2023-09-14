زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب محافظة الحسكة شرقى سوريا

أفادت فضائية "سكاي نيوز" بوقوع هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت محافظة الحسكة في سوريا على عمق 10 كيلومترات، فجر اليوم، دون وقوع أضرار أو ضحايا.

دمار هائل لزلزال سوريا فبراير الماضي

يذكر أن في 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأتبعه عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين، أسفر عن مقتل نحو 6000 آلاف شخص، إضافة إلى مئات المصابين، فضلًا عن دمار هائل لحق بالبنية التحتية والمنشآت في الأراضي السورية.