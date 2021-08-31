زلزال يضرب جزر كرماديك بالقرب من نيوزيلندا شدته بـ6.5 درجة

ضرب زلزال منطقة جزر كرماديك بالقرب من نيوزيلندا، الثلاثاء، قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميريكي شدته بـ6.5 درجة.

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا، قرب جزر كرماديك في نيوزيلندا.

وقال نظام التحذير الأميركي من أمواج المد العاتية "تسونامي" إنه لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد بعد الزلزال، وفق "رويترز

وعلى صعيد آخر أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

وفي أبريل الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 من بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.

من جانبه أعلن معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية أن هزة أرضية قوتها 4.1 درجة وقعت في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي قرب بلدة كورينث اليونانية، وشعر بها سكان أثينا.

ووقعت الهزة على بعد 21 كيلومترا جنوب شرقي كورينث على عمق ستة كيلومترات في الساعة 21.06 بتوقيت جرينتش.

وقالت إدارة الإطفاء إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.