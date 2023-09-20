متطوعة بـ"حياة كريمة": المبادرة وفرت الدعم الكامل للمواطنين الأولى بالرعاية (فيديو)

قالت ملك محمود، متطوعة بمؤسسة “حياة كريمة” بقرية برج العرب القديم في الإسكندرية، إنها قررت خوض رحلة التطوع في المؤسسة الرئاسية بعد أن تتبعت جهودها في خدمة أهالي القرى.

وتابعت في تصريحات لـ"الدستور"، أنها أصرت على المشاركة في كل مبادرات المؤسسة وخاصة الصحية والخيرية المقدمة للأهالي، معلنًة دعمها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواصلة إنجازاته الشاملة في كل المحاور الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" في مركز برج العرب القديم، بالإسكندرية، لخدمة عدد أكبر من أهالينا في المحافظة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان وغيرهم من المؤسسات المختصة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً وبخاصة في قرى محافظات حياة كريمة.

فعاليات المبادرة

وشملت فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، كما شملت فعاليات المبادرة أيضًا تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

كذلك الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب فقد تنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، تقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة “مصر تقرأ"، ذلك فضلًا عما تقدمه مبادرة "أتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطن، وضمن مبادرة حياة كريمة أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة" أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة، يأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.