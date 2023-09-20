الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية تخصص عظتها عن أهمية العطاء والصدقة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول الأربعاء من الأسبوع الأوّل بعد عيد الصليب.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: "قَدِّم خيرات هذا العالم ورِثْ الخيرات الأبديّة. قدّم الأرض ورِثْ السّماء. ولكن لمَن نعطي؟... اسمعْ الكتاب يقول لك كيف تعطي للربّ نَفْسه: "مَن يَرحَمِ الفَقير َيُقرِضِ الرَّبّ فهُو يُجازيه على صَنيعِه".

بالتأكيد، إنّ الله ليس بحاجة إليك ولكنّ الآخر يحتاجك. إنّ ما تعطيه لأحد ما، يتلقّاه أحد آخر. لأنّ الفقيرَ لا يستطيع أن يعطيك شيئًا بالمقابل؛ هو يرغب في ذلك ولكنّه لا يجد لديه شيئًا؛ فيصلّي لك. ولكن حين يذكرك فقيرٌ بصلاته، كأنه يقول لله: "يا ربّ، لقد حصلت على قرضٍ، كنْ كفالتي". وحتّى لو كان الفقيرُ مفلسًا، فهو يملك ضمانات جيّدة، لأن الله قال: "أعطِ بثقة، فأنا مَن سيجيب... أنا مَن سيردُّ لك وأنا من أتلقّى... ما تعطيه، فإنّك تعطيه لي".

أهمية العطاء والصدقة

ألا تؤمن بما يقوله الله: "أنا من سيردُّ لك وأنا من أتلقّى... ما تعطيه، فإنّك تعطيه لي"؟ بالتأكيد نعم، فإن كان المسيح هو الله، وهنا لا شكّ في ذلك، فهو قال: "لأَنِّي جُعتُ فأَطعَمتُموني، وعَطِشتُ فسَقَيتُموني، وكُنتُ غَريباً فآويتُموني...".

وحين يسألوه: "متى رأَيناكَ جائعاً فأَطعَمْناك أَو عَطشانَا فسَقيناك؟"، أراد أن يرينا أنّه الضامن الحقيقيّ للفقراء فأجابهم قائلاً: "الحَقَّ أَقولُ لَكم: كُلَّما صَنعتُم شَيئاً مِن ذلك لِواحِدٍ مِن إِخوتي هؤُلاءِ الصِّغار، فلي قد صَنَعتُموه" 

الكنيسة المارونية احتفالات الكنيسة المارونية الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية الكنيسة المارونية عظة احتفالية الكنيسة المارونية بمصر

مواد متعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس ديميدس القس

هل يحق للشماس الإنجيلي مناولة الشعب المؤمن؟.. الأنبا نيقولا أنطونبو يُجيب

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الأسبوع الأول بعد عيد الصليب

"البيزنطية" تحتفل بذكرى القدّيسين الشهداء تروفيموس وسباتيوس وذوريميذون

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس ينواريوس الأسقف الشهيد

الكنيسة تعيد نشر نشرة "التألُّه والكتاب المقدس"

من هو القديس جينارو الأسقف الشهيد الذي يحتفل به الكاثوليك اليوم؟

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس ماريانو من إيفو الناسك

الأكثر قراءة

عاجل| "نواقص وبدائل".. ماذا يحدث بسوق الدواء فى مصر؟

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول موقف الإرهابية من ترشح أحمد طنطاوى للرئاسة

غيابات بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الدورى

"رجال الأعمال" تشيد بقرار الحكومة بوقف تصدير البصل

محامي من المنصورة: الرئيس تولى مصر في ظروف معقدة وهو الأكفأ لقيادة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟