غضب ومستحقات وتركيز.. تفاصيل جلسة الصلح بين أوسوريو وزيزو

كشف مصدر داخل الزمالك، عن تفاصيل جلسة الصلح التي تمت بين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك مع أحمد سيد زيزو برعاية مدير الكرة الكابتن عبدالواحد السيد.

صفحة جديدة

جاءت الجلسة لفتح صفحة جديدة بين الثنائي بسبب غضب أوسوريو من عدم سفر اللاعب مع بعثة الفريق في رحلة أرتا سولار، وعدم مشاركته في اللقاء الذي انتهى بخسارة الأبيض بهدفين نظيفين.

وطلب أوسوريو من زيزو وضع كل تركيزه داخل الملعب وعدم التفكير في أي شيء ومنها مشكلة المستحقات المالية المتأخرة، مشددًا على أن الحديث في الأمر سيكون له تأثير سلبي على باقي لاعبي الفريق حتى نهاية مشوار الدوري.

شفاء عمر جابر

على صعيد آخر، تماثل عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بنزلة برد وتسببت في غيابه عن لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 للكونفيدرالية الإفريقية.

وشارك عمر جابر في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وأدى جميع فقرات المران بعد التأكد من سلامته.

وخرج عمر من قائمة الزمالك للمباراة الأخيرة أمام أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفيدرالية بسبب الإصابة قبل أن يعود للمشاركة في المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له غدًا الخميس، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

تدريبات خاصة

وخاض إبراهيما نداي وعلي ياسر ومحمد صلاح، ثلاثي هجوم فريق الزمالك، تدريبات فنية خاصة عقب انتهاء التقسيمة الفنية التي أقيمت في مران أمس الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وأدى الثلاثي تدريبات خاصة بالتسديد على المرمى وكيفية التعامل مع الكرات العرضية.

وقاد هذه الفقرة أحمد مجدي المدرب المساعد، الذي تولى إرسال الكرات العرضية ومنح اللاعبين التعليمات الفنية.