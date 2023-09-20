الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الأمور المستعجلة" ترفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال الزمالك

ممدوح عباس
ممدوح عباس

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين برفض دعوى ممدوح عباس لتنفيذ الحجز على أموال  نادي الزمالك  بالبنوك التي تقدر بالملايين.

الأمور المستعجلة ترفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال الزمالك

كان أقام ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ضد الممثل القانوني لبنك مصر، وزير المالية بصفته، والممثل القانوني لنادي الزمالك.

وطالب في الدعوى بأنه تقدم بحجوزات تنفيذية لرئيس إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، الذي قرر بتنفيذ الحجوزات التنفيذية على جميع أرصدة  نادي الزمالك للألعاب الرياضية لدى البنك، نفاذًا لـ 28 حكما قضائيا باتًا ونهائيًا والتي تتجاوز الملايين.

جاء في الدعوى أن المدعي ثبت له الحجوزات التنفيذية على أرصدة النادي لدى البنوك، ومنذ 2022 حتى الآن لم يتم تنفيذ الحجز واستند على قانون المرافعات في أنه وفقًا للقانون الحالي أن الدائن وحده هو المسئول بحصيلة التنفيذ دون أن يشاركه غيره من الحاجزين اللاحقين ولو كان الدائن من أصحاب الديون الممتازة ما لم يوقع الحجز أو يتدخل فيه قبل فوات الوقت المحدد لتقرير الذمة المالية لمصلحة الضرائب؛ كون الأمر هنا لا يتعلق بتحديد أولوية إجرائية لدائنين على غيره وإنما يتعلق بحصر واختصاص الدائن الحاجز بحصيلة التنفيذ واستبعاد غيره ممن لم يحجز أو يشارك في الحجز في الوقت المحدد؛ بما يحق معه للطالب إقامة دعواه باستمرار تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه دون مشاركة غيره من الدائنين ورفع الحجز الواقع من المعلن إليهما وعدم الاعتداد به في مواجهة الطالب وتكون دعواه قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون.

ولذلك طالب ممدوح عباس في دعواه التي أقيمت أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة سرعة تنفيذ الحجز على أموال نادي الزمالك بالبنوك.

محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عابدين ممدوح عباس دعوى أموال نادي الزمالك نادي الزمالك

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