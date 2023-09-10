لحظة وصول قائمة حسين لبيب إلى مقر نادى الزمالك  (فيديو)

وصل منذ قليل، الكابتن حسين لبيب المرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والمرشحين على قائمته، وهم: هشام نصر المرشح على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور أسامة المندوة المرشح أمينا للصندوق والكابتن أحمد سليمان المرشح لعضوية المجلس ومحمد طارق ورامي نصوحي وهاني شكري وهاني بيرزي ونيرة الأحمر للتقدم بأوراق ترشحهم بالانتخابات المزمع عقدها يوم ٢٠ أكتوبر المقبل.

وكان قد عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للأبيض اليوم الأحد خلال المعسكر المغلق بمصر الجديدة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين حول المرحلة المقبلة، وشرح كل مراحل التدريبات وأبرز الفقرات التي سيتم تنفيذها في مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى غداً الإثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

حسين لبيب إلى مقر نادي الزمالك(1)

حسين لبيب إلى مقر نادي الزمالك

حسين لبيب إلى مقر نادي الزمالك