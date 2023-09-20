المصري يطلب من الجبلاية تأجيل التحقيق مع ثنائي الفريق

أكد مصدر مسؤول داخل النادي المصري، أن مجلس إدارة النادي طالب بتأجيل التحقيق مع لاعبي الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد لدراسة الموقف النهائي.

وأوضح المصدر، أن مجلس المصري، يبحث عن حل ودي خاصة وأن موقف النادي سليم من الجهة القانونية ولحفظ حق النادي.

وتابع المصدر أن هناك فريق مختص من خبراء اللوائح، يقوم حاليا مع المحامى المختص للنادي بتكليف من كامل أبو علي رئيس النادي لدراسة الموقف جيدا.

قتراح لحل الأمر بشكل ودي مع مسؤولى الزمالك

واختتم أنه يوجد اقتراح لحل الأمر وديا مع مسؤولى الزمالك، لسحب الشكوى ضد لاعبي الفريق، نظرا للعلاقة القوية بين الناديين.

ومن جانب آخر، أكد على ماهر المدير الفني للفريق، أنه يتحمل النتيجة أمام النادي الأهلي، والتي انتهت بهزيمة ثقيلة بـ4 أهداف دون رد، في أولى مباريات الفريق بالدوري وكذلك أي إخفاق للفريق مستقبلا.

وتابع أن طرد باهر المحمدي، أثر كثيرا على أداء المصري، خلال المباراة خاصة وأن نسبة الاستحواذ كانت لصالح فريقه خلال الشوط الأول رغم التأخر بهدف، مشيرا إلى أن القادم أفضل للمصري ولكن فريق الأهلي، كان أكثر جاهزية في المباراة، رغم عودته من الهزيمة من السوبر الأفريقى.

واختتم أن المباراة تعتبر درس مهم وسوف نتعلم منه ونتيجة لا تقارن بمستوى فريق المصري، والذي يضم لاعبين على مستوى عالي.