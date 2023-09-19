الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل المصري أمام الأهلي في الدوري: مروان حمدي يقود الهجوم

المصري
المصري

كشف علي ماهر، المدير الفني لـ المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي والمصري، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1 HD.

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عاجل.. موديست يقود هجوم الأهلى أمام المصرى فى الدورى

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تشكيل المصري أمام الأهلي

أما عن تشكيل المصري أمام الأهلي فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسين السيد

خط الوسط: محمود حمادة - سمير فكري - أمادو باه 

خط الهجوم: محمد الشامي - ميدو جابر - مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: عصام ثروت، عمرو موسي، عمرو السعداوي، فخر الدين يوسف، يوسف الجوهري، حسام جريشة، ايزي ايميكا، فرانك ايتوجا، ليستويل

تشكيل الأهلي أمام المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم: رضا سليم، انتوني موديست، بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء

مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، أحمد عبدالقادر، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد زعلوك، كريم الدبيس

تشكيل المصري الاهلى الدوري المصرى علي ماهر

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