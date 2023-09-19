الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر بالأهلى يكشف حقيقة خناقة الشناوى وإمام عاشور عقب خسارة السوبر الإفريقى

إمام عاشور
إمام عاشور

ما زالت أصداء خسارة فريق الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي تلقي بظلالها داخل صفوف القلعة الحمراء، بعد انتشار شائعات حول مشاجرة بين محمد الشناوي حارس المرمى وإمام عاشور الوافد الجديد.

وكشف مصدر بالأهلي عن تفاصيل ما حدث منذ وصول الأهلي فندق الإقامة حتى عودة البعثة للقاهرة عقب الخسارة وما دار بين اللاعبين.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الدستور": “بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في الطائف بالمملكة العربية السعودية، سادت حالة من الحزن الشديد على اللاعبين وظهر الغضب الكبير على محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، وبدأ يوجه اللوم للجميع، مؤكدًا أنهم يتحملون الخسارة بسبب الاستهتار وعدم التعامل بجدية مع المباراة”.

وأضاف المصدر: “ظل الشناوي يلوم اللاعبين وشاركه في حديثه محمود كهربا، الذي أكد أن الفريق أضاع بطولة سهلة أمام بطل الجزائر، وكان لا بد من التعامل بشكل أفضل مع المباراة، لكن تدخل المدير الفني لنادي الأهلي، المدرب السويسري مارسيل كولر، لتهدئة الأوضاع بعد خسارة اللقب الإفريقي، ولم يحدث أي مشكلة مع أي لاعب”.

وأوضح أن إمام عاشور كان يجلس منفردًا بعد وصول اللاعبين إلى فندق الإقامة، وذهب إليه محمد الشناوي وتحدث معه، وطلب منه ألا ينظر إلى التعليقات والانتقادات، لأن المشوار ما زال طويلًا.

 

إمام عاشور: لم أنس موقف الشناوي وكهربا معي عقب اللقاء 

وأشار المصدر إلى أن جلسة الشناوي مع إمام عاشور كانت ودية ولم يحدث فيها شجار كما تردد في بعض وسائل الإعلام.

وشدد المصدر على أنه لم يحدث أي شيء، ولم يحدث عتاب لكي يصل لحد الاشتباك اللفظي أو أي خناقة، خاصة أن علاقة محمد الشناوي جيدة للغاية بباقي أفراد الفريق، حتى عندما يعطي تعليمات للاعبين يكون في جو من النصح، وهذا لم يحدث في المباراة الماضية.

واختتم المصدر حديثه قائلا: “إمام عاشور أكد للمقربين منه أن موقف محمد الشناوي وكهربا، هذا لا ينسى أبدًا بعد الحديث معه، عقب الخسارة ونصيحته بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يتأثر بكل ما ينشر ضده مما يؤثر عليه سلبًا في المباريات”.

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