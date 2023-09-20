بسبب غياب 26 موظفًا.. إحالة مسؤولي مدرسة للتحقيق في دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمدرسة فارسكور الثانوية الزراعية، للوقوف على الاستعدادات التي قامت بها الإدارة التعليمية والمدرسة للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وقد تفقدت المحافظ، المدرسة للاطلاع على آلية العمل بالأقسام المختلفة، وكذلك المنظومة التي تتبعها للتوريد والإنتاج والبيع بالمنافذ التابعة للمدرسة، وأيضًا أعمال الصيانة التي تم تنفيذها بها حيث شددت على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بمباني المدرسة قبل بداية العام الدراسي وإتمام كافة الاستعدادات لضمان جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب واستقرار المنظومة التعليمية، مؤكدة أنه سيتم مخاطبة التعليم الفني لوضع خطة محددة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المدارس الزراعية على مستوى المحافظة، والإنتاج الذي تقدمه من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأدوات وتوفير العمالة اللازمة لإدارته.

إحالة مسئولي المدرسة للتحقيق

وعلى جانب آخر، فقد قام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، بعمل انضباط إداري للعاملين بالمدرسة، حيث تبين عدم حضور 26 من العاملين لم يتم الشطب عليهم بسجلات الحضور والانصراف ،لذا قررت المحافظ إحالة مسئول السجلات ووكيل المدرسة للشئون القانونية للتحقيق.

وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة، إلى مركز ومدينة فارسكور وذلك خلال جولة ميدانية أجرتها صباح اليوم.

هذا وخلال الزيارة، تابعت المحافظ مع رئيس الوحدة عدد من ملفات العمل، ومعدلات الأداء بكل ملف، وكذلك مستجدات الموقف الخاص بمنظومة المتغيرات المكانية والتعامل مع المخالفات، وسير العمل بالمركز التكنولوجي.

وخلال متابعة فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، للانضباط الإداري بالوحدة ، فقد تبين خروج 4 من العاملين بها بدون إذن، تم تحويلهم للشئون القانونية للتحقيق.

وفى هذا السياق، شددت المحافظ، على ضرورة الدفع بمنظومة العمل داخل الوحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحالات التي تم رصدها بمنظومة المتغيرات المكانية، والارتقاء بمنظومة النظافة وكافة الأعمال بالمدينة وقرى المركز.