الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل جولة محافظ جنوب سيناء بعدد من المنشئات السياحية في دهب (صور)

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء في دهب

أجرى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقد خلالها عدد من الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة دهب، لمتابعة الحركة السياحية بالمدينة.

التعاون بين المحافظة ووزارة البيئة

وشدد المحافظ، علي ضرورة التعاون بين محافظة جنوب سيناء، وزارة البيئة، وكافة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بحماية البيئة البحرية التي تعد من أهم مصادر الجذب السياحي لمختلف الجنسيات من دول العالم، والحفاظ علي مكانة مدينة دهب العالمية، وسمعتها خاصة في مجال الغوص والرياضات البحرية.

وتابع المحافظ، إحدي الغطسات الاحترازية التي تتم بمعرفة المختصين باشراف ادارة المحميات بوزارة البيئة.

كما تفقد المحافظ، أقدم مدرسة لرياضة الوين سيرف و الكايت سيرف ووجه بإقامة بطولة دولية الأيام المقبلة لهذه الرياضة المحببة لدى معظم دول العالم والتي تناسب طقس مدينة دهب لوجود الرياح المناسبة لهذه الرياضة طوال العام.

وحرص “فودة” علي مقابلة الوفود السياحية من الجنسيات المختلفة لاستطلاع آرائهم والاستماع الى وجهات نظرهم وإرسال رسالة حب وسلام ودعوة لتكرار الزيارات للتمتع بمدينة دهب الساحرة

كما عقد محافظ جنوب سيناء، اجتماعا شاملا بمقر مجلس مدينة دهب ضم كافة المعنيين والجهات المعنية ومشايخ البدو والمعنيين بالرياضات البحرية بالمدينة تم خلاله مناقشة الرؤى والمقترحات، وطالب كافة الجهات المسؤولة بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الخاصة بمزاولة الأنشطة البحرية والحفاظ علي الكائنات والبيئة البحرية وزائري المدينة  لضمان الحفاظ علي القيمة والسمعة العالمية والمقاصد السياحية الجاذبة للسياحة.

وعلى هامش الاجتماع، حرص المحافظ على متابعة التدابير والاجراءات الخاصة بانطلاق سباق الدراجات الهوائية  الدولي " تور دي فرانس" بمشاركة  متسابقين أكثر من  30 دولة  والذي ينطلق يوم الجمعة 22 سبتمبر الجاري مسافة  170 كم للمحترفين تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتي مدينة دهب والعودة الي شرم الشيخ ضمن عدة سباقات مختلفة للبطولة.

محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
محافظ جنوب سيناء في دهب
السياحية الحركة السياحية جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء دهب

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