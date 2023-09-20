"البيئة" تعلن حصاد "برنامج التربية البيئية بالمدارس" خلال الأنشطة الصيفية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الانتهاء من "برنامج التربية البيئية بالمدارس "والذي يهدف إلى تنمية المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية للطلاب خلال الأنشطة الصيفية، وتصدر توجيهاتها بتكثيف الجهود التوعوية للعام الدراسي 2023/ 2024، من منطلق أن الاستثمار في الأجيال القادمة والأطفال هو الاستثمار الحقيقي للحفاظ على البيئة.

تنفيذ برنامج التربية البيئية لتنمية المفاهيم والمهارات

وعلى مدار الإجازة الصيفية فقد قامت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بتنفيذ “برنامج التربية البيئية لتنمية المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية حول قضية التغيرات المناخية خلال النشاط الصيفي للطلاب والمعلمين 2023 ،حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بمدارس محافظتي القاهرة والجيزة تضمنت "27" ندوة ولقاء وتناولت الحديث حول قضية التغيرات المناخية ،وطرق التخفيف والتكيف والموضوعات المرتبطه بها ومنها "المخلفات وإعادة استخدامها، وترشيد استهلاك الطاقة، والغذاء، والمياه، وتنمية السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة ونبذ السلوكيات السلبية والتي من شأنها زيادة تأثير التغيرات المناخية وإهدار الموارد، وأثر التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي، وكيفية الحفاظ عليه، والأخلاق البيئية والتي تدعو لها جميع الأديان السماوية".

12 ورشة عمل تفاعلية

كما تنوعت أساليب التوعية خلال البرنامج فقد تم تنفيذ عدد من الألعاب والمسابقات البيئية، بالإضافة إلى "12" ورشة عمل تفاعلية تقوم على تنمية المهارات العقلية من خلال طريقة حل المشكلات عن طريق طرح القضية ومناقشة الحلول المقترحة، وايضا تنفيذ "27" ورشة عمل فنية قائمة على إعادة استخدام المخلفات والاستفادة منها في تصميم لوحات ونماذج فنية رائعة من مخلفات الورق والكرتون والبلاستيك والأقمشة وغيرها، وذلك تفعيلاً لمبادرة "لا للبلاستيك" بالمدارس ضمن الأنشطة الصيفية واستمرارها خلال الجهود التوعوية على مدار العام الدراسي.

دعم 30 مدرسة بمحافظة القاهرة بـ88 سلة قمامة

واستعدادا للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024 تم دعم عدد "30" مدرسة بمحافظة القاهرة بعدد "88" سلة قمامة وأدوات للنظافة، موزعة علي 10 إدارات تعليمية، وتشمل إدارات "الخليفة، والمقطم، والساحل ، وبدر، ومصر الجديدة، والسلام ، والزاوية ومنشأة ناصر، والشرابية، وروض الفرج ،وحلوان). كما تم دعم عدد "100" مدرسة بمحافظة الجيزة بعدد 500 شجرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة.

ولاسيما أن عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة على أرض المحافظة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة.