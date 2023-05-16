محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ مستعدة لاستضافة مؤتمرات كبرى خلال الفترة المقبلة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ مستعدة لاستضافة عدد من المؤتمرات الكبرى خلال الفترة المقبلة.

وعقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا للمتابعة، بحضور القيادات التنفيذية ومديرى الإدارات المعنيين وممثلى الشركات العاملة في المشروعات الجارية بالمحافظة، وذلك ظهر اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.

ناقش المحافظ، خلال اللقاء، عدة موضوعات هامة منها استعداد مدينة شرم الشيخ لاستقبال عدة فعاليات وأهمها مؤتمر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى بحضور دولى متميز، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 24 و28 من شهر مايو الجاري.

كما ناقش اللقاء استعدادات شرم الشيخ لعدد من الزيارات لكبار المسئولين بالدولة لافتتاح عدة مشروعات أخرى.

وأكد المحافظ على استتكمال رفع كفاءة الطرق والزراعات والتجميل والدهانات والإضاءة بمدينة شرم الشيخ.

كما تتطرق اللقاء لمناقشة متابعة التجهيزات الجارية بمنطقة مضمار الهجن وقرية التراث استعدادًا لانطلاق المهرجان المصرى الإماراتي الثاني للهجن والتراث خلال الفترة المقبلة.

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