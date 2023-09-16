انطلقت فعاليات بطولة المحترفين للفنون القتالية من مدينة دهب بجنوب سيناء من على شاطىء مدينة دهب.

وتقام البطولة تحت رعاية وزارة السياحة والاثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة و محافظة جنوب سيناء ووزاة الشباب والرياضة ويشارك بها نحو 28 لاعب من مختف العاب الفون القتاليه ومن مختلف الأعمار واصغر لاعبان بالبطولة بسن ال12 عام، كما يشارك لاعبين من دول روسيا وباكستان واليمن و السودان الذين أتوا خصيصا برفقه مدربيهم للمشاركة في البطولة .

وشارك في افتتاح البطولة النائب سليمان عطيوى عضو مجلس الشعب عن محافظة جنوب سيناء ، والشيخ سويلم حميد شيخ مشايخ القبائل البدوية بمدينة دهب وممثل عن محافظة جنوب سيناء ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والاثار.

وقد شهدت أجواء البطولة الحماس بين اللاعبين وتنافس كل منهم على الفوز بالمباريات التى حضرها اعداد كبيرة من السائحين المتواجدين فى مدينه دهب كما خرجت البطولة بأجواء تنظيمية رائعه ووسط طاقم تحكيم مخصص لكل لعبه ، كما أظهر اللاعبين الروح الرياضية بعد انتهاء المباريات .

وتهدف بطولة المحترفين للفنون القتاليه إلى تنشيط السياحة الرياضية للمدينه وإسقاط الضوء على مدينة دهب لاستطاعتها تنظيم اى حدث باحترافيه شديدة نظرا لما تتمتع به المدينة من مقومات سياحية و طبيعية تجعل منها واحدة من المقاصد السياحية المؤهلة لاستضافة الأحداث الرياضية والفنية المختلفة هذا ما أكده المهندس على خليفه منظم مهرجان سيناء عاصمة السلام المستضيفة للبطولة.

وأشر إلى أن هدفنا هو تعريف العالم بمدينة دهب وزيادة الحراك السياحى عليها وكما السياحة وسيله للتعارف بين الشعوب والرياضه بالمثل تقوم بالتعارف بين الشعوب لافتا أن رياضات الفنون القتاليه كغيرها من الرياضات يتم التنافس على الحلبه وبعد انتهاء المباراة يقوم المتنافسين لإلقاء التحية والسلام

انطلاق بطولة المحترفين للفنون القتالية من على شاطىء دهب

انطلاق بطولة المحترفين للفنون القتالية من على شاطىء دهب