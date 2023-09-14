دهب تحتضن نجوم العالم في الفنون القتالية.. ومنظم الحفل: هدفنا الترويج للمدينة الساحرة

عقد، مساء الخميس، المؤتمر الصحفي لمهرجان (سيناء عاصمة السلام) بمدينة دهب في جنوب سيناء وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية للتنشيط السياحي ومحافظة جنوب سيناء.

تضمنت فعاليت المؤتمر تنظيم بطولة المحترفين للفنون القتالية، بمشاركة لاعبين محترفين من عدة دول، كما يشارك فيها اللاعب الدولى المصرى محمد عبده الحاصل على عدد من الألقاب المحلية والعالمية الذى سيخوض أولى المباريات الافتتاحيه للبطولة التى ستقام غدًا الجمعة، بين اللاعب الدولى محمد عبدة ونظيره الروسى.

يشارك فى البطولة أكثر من 22 لاعبًا من روسيا والسودان ومصر واليمن وغيرهم من اللاعبين المحترفين الذين قدموا إلى مدينة دهب؛ للمشاركة في بطولة المحترفين للفنون القتالية، وتدار المباريات القتالية بواسطة خبراء تحكيم دوليين فى الفنون القتالية.

قال أحمد يونس، رئيس الشركة المنظمة للبطولة إنه يشارك فى البطولة مجموعة من اللاعبات المحترفات، لافتًا إلى أن هذا النسخة الثانية للبطولة، موضحًا أن اختيار دهب لاستقبال الحدث الرياضي لتسليط الضوء على المدينة ونشر الفكر الرياضى، مؤكدًا أن رياضة الفنون القتاليه كغيرها من الرياضات والتي يشارك فيها 7 لاعبين دوليين.

◘ منظم الفنون القتالية: هدفنا التسويق لمدينة دهب في الخارج

أضاف يونس أن البطولة ستشمل العديد من الرياضات القتالية، لافتًا إلى أن ما نريد نشره هو الروح الرياضية بين اللاعبين، موضحًا أن هناك لاعبين دوليين لم يزورا المنطقة من قبل ودعوتهم للبطولة سيتعرفون من خلالها على المدينة حيث تم بذل مجهود كبير لإقامة الحدث على أرض دهب والتعرف على السحر والجمال الذى تحتضنه كما أن هدفنا الرئيسي تسويق المدينة وتنشيط الحركة السياحية الوافدة لها لتاخد حقها كمقصد سياحي عالمي.