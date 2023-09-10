محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد اتحاد المستثمرات العرب

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسى، اليوم بمكتبه بشرم الشيخ.

وناقش اللقاء الاستعدادات الخاصة بمؤتمر ومعرض الاتحاد فى دورته ال26 برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية تحت شعار الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى "الشباب محور التنمية الفرص والتحديات والمنعقد بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023.

وفد الاتحاد

ضم وفد الاتحاد مازن النقيب المدير التنفيذى لاتحاد المستثمرات العرب ، وناجى بهاء الدين المستشار المالى للاتحاد.

وأكد محافظ جنوب سيناء التنسيق التام والتعاون لخروج المؤتمر بصورة ناجحة ومشرفة أمام الوفود الرسمية المشاركة.

أشار المحافظ إلى دعمه لكل عمل وطنى مخلص يهدف إلى المساهمة فى جذب الاستثمارات للمحافظة وذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسي الذى يولى أهمية كبيرة لتنمية سيناء وإقامة المشروعات التنموية فى القطاعات المختلفة والترويج والتنشيط السياحى للمناطق السياحية المختلفة بالمحافظة والعمل على جذب الاستثمارات الكبرى.

محاور المؤتمر

وأكدت د.هدى يسى أن اللقاء تناول عرض برنامج جلسات ومحاور المؤتمر والوفود رفيعة المستوى من السيدات الأول بعدد من الدول وكبار المسؤولين وسيدات ورجال الأعمال والمستثمرين والمستثمرات من الدول العربية والإفريقية والآسيوية والدول الأوروبية.

وتم استعراض البرنامج السياحى المميز على شرف الوفود المشاركة على أرض الفيروز الغالية والمسيرة التى ستقام بشوارع مدينة شرم الشيخ "عشانك يابلدى ووحدتنا العربية "برفع أعلام الدول المشاركة والوزارات الراعية.

وأكدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب، في تصريحات صحفية أنه بدلًا من البحث عن مستثمر صناعي جديد، علينا إعادة فتح وتشغيل المصانع المغلقة نتيجة الظروف العالمية والمشكلات الاقتصادية ودراسة الظروف التي أدت لإغلاقها والعمل على حلها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة موضوع «سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.