الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد اتحاد المستثمرات العرب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسى، اليوم بمكتبه بشرم الشيخ. 

وناقش اللقاء الاستعدادات الخاصة بمؤتمر ومعرض الاتحاد فى دورته ال26 برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية تحت شعار الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى "الشباب محور التنمية الفرص والتحديات والمنعقد بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023.

وفد الاتحاد 

ضم وفد الاتحاد مازن النقيب المدير التنفيذى لاتحاد المستثمرات العرب ، وناجى بهاء الدين المستشار المالى للاتحاد.

وأكد محافظ جنوب سيناء التنسيق التام والتعاون لخروج المؤتمر بصورة ناجحة ومشرفة أمام الوفود الرسمية  المشاركة. 

أشار المحافظ إلى دعمه لكل عمل وطنى مخلص يهدف إلى المساهمة فى جذب الاستثمارات للمحافظة وذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسي الذى يولى أهمية كبيرة لتنمية سيناء وإقامة المشروعات التنموية فى القطاعات المختلفة والترويج والتنشيط السياحى للمناطق السياحية المختلفة بالمحافظة والعمل على جذب الاستثمارات الكبرى. 

محاور المؤتمر 

وأكدت د.هدى يسى أن اللقاء تناول عرض برنامج  جلسات ومحاور المؤتمر والوفود رفيعة المستوى من السيدات الأول بعدد من الدول وكبار المسؤولين وسيدات ورجال الأعمال والمستثمرين والمستثمرات من الدول العربية والإفريقية والآسيوية والدول الأوروبية. 

وتم استعراض البرنامج السياحى المميز على شرف الوفود المشاركة على أرض الفيروز الغالية والمسيرة التى ستقام بشوارع مدينة شرم الشيخ "عشانك يابلدى ووحدتنا العربية "برفع أعلام الدول المشاركة والوزارات الراعية.

وأكدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب، في تصريحات صحفية أنه بدلًا من البحث عن مستثمر صناعي جديد، علينا إعادة فتح وتشغيل المصانع المغلقة نتيجة الظروف العالمية والمشكلات الاقتصادية ودراسة الظروف التي أدت لإغلاقها والعمل على حلها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة موضوع «سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفد اتحاد المستثمرات العرب جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء العرب شرم الشيخ

مواد متعلقة

هدى يسى لـ«صالون التنسيقية»: يجب إعادة تشغيل المصانع المغلقة

الأكثر قراءة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

الآلاف ينضمون لحملة حزب المصريين الأحرار «السيسى رئيسًا» من أعمار ومحافظات مختلفة

الجائزة 100 ألف جنيه.. حل مسابقة الفنان أحمد العوضى

الأهالى يستغيثون.. مخلف خطر يتسبب فى وفاة شخصين واختناق 14 آخرين ونفوق 3 مواشى بالغربية

تكليف عاجل من "الوطنية للانتخابات" بشأن الاستحقاق الرئاسى

عاد إلى مصر.. تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان محمد ثروت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل