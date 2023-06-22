هدى يسى لـ«صالون التنسيقية»: يجب إعادة تشغيل المصانع المغلقة

أكدت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أنه بدلًا من البحث عن مستثمر صناعي جديد، علينا إعادة فتح وتشغيل المصانع المغلقة نتيجة الظروف العالمية والمشكلات الاقتصادية ودراسة الظروف التي أدت لإغلاقها والعمل على حلها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة موضوع «سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة».

وأضافت أن تلك المصانع تمتلك إمكانيات من طاقات بشرية من معدات وآلات، ويجب إعادة تشغيلها مرة أخرى والاستفادة منها، مشيرة إلى أنه علينا أن نعمل على تنقية وترقية المنتج والبحث عن الصناع الماهرين لإدارة تلك المصانع.

وأوضحت أننا نمتلك العديد من المصانع التي واجهتها مشكلات تسويقية أدت لإغلاقها، وعلينا أن نرفع كفاءتها من خلال تعليمهم دراسة احتياجات السوق واضعين نصب أعيننا السوق الخارجي، مضيفة أنه تواجهنا إشكالية حصول بعض الشباب المجتهد وقد يكونوا صناع ماهرين على قروض من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكنهم عجزوا عن الاستمرارية نتيجة عدم قدرتهم على التسويق، لذلك يجب تقديم الدعم لهم من خلال ربط الاحتياجات بالسوق، وربطهم بالمصانع الكبرى المصدرة الناجحة.

أدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ اولنائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، والدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فيما شارك في الجلسة الثانية؛ النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.