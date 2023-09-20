الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مبادرة لغير القادرين.. فتاة تحول البنطلونات القديمة لشنط مدرسية (صور)

شنط مدرسية من البنطلونات
شنط مدرسية من البنطلونات

دائمًا قبل بداية العام الدراسي الجديد تنتشر المساعدات الإنسانية للطلاب غير القادرين، ويسعى المواطنين لعمل الخير فى اشياء تخص الأدوات المدرسية أو الزى المدرسى.

من ضمن المبادرات التى لاقت تأثيرًا قويًا على منصات ووسائط التواصل تحويل البنطلون الجينز القديم إلى حقيبة مدرسية يتم توزيعها على الطلاب غير القادرين.

تقول صاحبة المبادرة مروة الشريف لـ"الدستور"، إن هذه الفكرة بسيطة وتقوم بعملها فى كل عام دراسي، مضيفة أنها تتعامل مع ورشة أو مشغل صغير يقوم بتحويل البنطلون الجينز القديم لشنطة، مؤكدة أن تكلفة الشنطة بسيطة وتقوم هى ومجموعة من اصدقائها بالتكلفة حيث تبلغ تكلفة الشنطة الواحدة 25 جنيهًا، أشارت أنهم يقومون بهذه التكلفة ولا يقبلون التبرعات.

أضافت مروة أن التوزيع يكون على الطلاب الأيتام أو الطلاب الذين حالتهم المادية صعبة هما وأسرهم، مؤكدة أن هذه المبادرة إجتهاد لها هى وأصحابها، إضافة إلى أنها تعمل قدر استطاعتها:"كانت الفكرة فى البداية بينى وبين أصدقائي ومعارفي، لكن الموضوع تطور وبدأت الفكرة فى الانتشار".

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أوضحت وزارة التعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا على النحو التالي:-

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024 .

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 .

- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 .

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 .

الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إجازة نصف العام الدراسي 2023 إجازة منتصف العام الدراسي إجازة نصف العام الدراسي العام الدراسي

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