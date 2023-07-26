استشاري مناعة يقدم روشتة الوقاية من الكبد الوبائي "أ"

لايزال يرغب العديد من الأشخاص معرفة المزيد عن فيروس الكبد الوبائي “أ”، خاصة الوقاية منه بالنسبة للأطفال، وانتشاره خلال فصل الصيف، وخلال السطور التالية نوضح لكم كافة المعلومات التى تريد معرفتها عن الفيروس.

روشتة الوقاية من الكبد الوبائي أ

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة ، إن الكبد الوبائي "أ" الذي يصيب الأطفال، العدوى الخاصة به تكون فموية وتكون عن طريق إما أكل ملوث أو مياه ملوثة من خلال شخص مصاب، أو عن طريق البراز، والتي تأتي بسبب الإهمال في النظافة الشخصية وغسيل الأيدي بعد استخدام دورة المياه.

وحذر الحداد في تصريحات خاصة لـ "الدستور" من الشرب من الكولديرات العامة أو المطاعم التي لا تطبق معايير الجودة.

أعراض الإصابة فيروس الكبد الوبائي أ

ارتفاع درجة الحرارة

والمغص والترجيع

واصفرار العين واحمرار البول أو اصفراره بصورة كبيرة.

كيفية الوقاية من مرض الإصابة فيروس الكبد الوبائي أ