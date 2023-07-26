استشاري مناعة يقدم روشتة الوقاية من الكبد الوبائي "أ"
لايزال يرغب العديد من الأشخاص معرفة المزيد عن فيروس الكبد الوبائي “أ”، خاصة الوقاية منه بالنسبة للأطفال، وانتشاره خلال فصل الصيف، وخلال السطور التالية نوضح لكم كافة المعلومات التى تريد معرفتها عن الفيروس.
روشتة الوقاية من الكبد الوبائي أ
قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة ، إن الكبد الوبائي "أ" الذي يصيب الأطفال، العدوى الخاصة به تكون فموية وتكون عن طريق إما أكل ملوث أو مياه ملوثة من خلال شخص مصاب، أو عن طريق البراز، والتي تأتي بسبب الإهمال في النظافة الشخصية وغسيل الأيدي بعد استخدام دورة المياه.
وحذر الحداد في تصريحات خاصة لـ "الدستور" من الشرب من الكولديرات العامة أو المطاعم التي لا تطبق معايير الجودة.
أعراض الإصابة فيروس الكبد الوبائي أ
- ارتفاع درجة الحرارة
- والمغص والترجيع
- واصفرار العين واحمرار البول أو اصفراره بصورة كبيرة.
كيفية الوقاية من مرض الإصابة فيروس الكبد الوبائي أ
- لابد من تناول فيتامينات للكبد وشرب سوائل بكثرة.
- ومنع أكل الدهون والزيوت والسكريات
- والتقليل من البروتينات فترة الإصابة
- مع المتابعة الجيدة مع الطبيب خاصة للصفرا
- مع ضرورة الراحة التامة لأن هذا للمرض يتعافى منع الشخص تدريجيا عن طريق مناعته.
- ضرورة العزل خلال فترة العدوى
- مراعاة الأهل الحالة النفسية للطفل، عن طريق طمأنته ومتابعته بشكل جيد والأ يشعروه بأن ما لديه مرض خطير، حتى لا يشعر بالخوف.
- غسيل الأيدى جيدا وعدم تناول الأكل خارج المنزل إلا من أماكن المتعمدة التي تطبق قواعد النظافة الصحية.
- وألا يشترك في شرب المياه مع أشخاص آخرين.
- بل يشرب من زجاجة مياه منفصلة.
- وأن يغسل الشخص يده بالماء والصابون بعد استخدام دورة المياه، بجانب تطهير المراحيض جيدًا.
- هناك تطعيم يتم أخذه كوقاية من الكبد الوبائي.
- ضرورة أخذه من "المصل واللقاح" لأنه يعطي مناعة ضد الإصابة بهذا المرض.