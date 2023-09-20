انتقادات وهجوم جديد.. فشل دورة ألعاب إنفكتوس تضع الأمير هارى فى ورطة

يواجه الأمير هاري هجوما وانتقادات واسعة بعد عدم تحقيق دورة ألعاب إنفكتوس “Invictus” نفس النجاح الذي حققته في الماضي، حيث أكد النقاد أن دوق ساسكس لم يُعد لديه ما يقدمه للعالم من نجاحات بعد ابتعاده عن العائلة المالكة، حيث كان يكتسب أهميته ونجاحه كونه أميرًا في العائلة المالكة البريطانية، ويضع هذا الفشل الأمير هاري في ورطة، لأنه أصبح أمام حقيقة واحدة وهي أنه لن يستطيع النجاح بعيدًا عن عائلته.

فشل جديد للأمير هاري

وأكدت شبكة "GEO" البريطانية، أن الأمير هاري فشل مرة أخرى في تحقيق نجاح كبير بعد خروجه من العائلة المالكة، وقد يبدو من الصعب التزامه بالاستمرار في الأعمال الخيرية بعد فشل دورة الألعاب إنفكتوس Invictus الأخيرة في ألمانيا.

وتابعت أنه باستثناء مذكراته المثيرة للجدل سبير التي حققت مبيعات تفوق خياله ومسلسله الوثائقي "هاري وميجان" الذي عرض عبر منصة نيتفليكس، فإن الأمير هاري لم يستطع تحقيق أي نجاح بعيد عن عائلته، ولم يترك أي أثر ناجح له حتى الآن هو أو زوجته ميجان ماركل.

وأضافت أن آخر أعمال "Heart of Invictus" الذي يذاع عبر منصة نيتفليكس أيضًا لم ينجح في تحقيق أي نجاح أو حتى اعتلاء قائمة أفضل 10 أعمال في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى فشل صفقته مع سبوتيفي، حيث وصف المديرون التنفيذيون بها هاري وميجان بالمشاغبين غير الجادين في العمل، خصوصًا أن الزوجين الملكيين لم يتمكنا من إصدار سوى سلسلة إعلامية واحدة غير ناجحة عبر المنصة.

مساعدات مالية من قصر باكنجهام

وفجرت الشبكة البريطانية مفاجئة، بأن الأمير هاري لا يزال يتقاضى أموالاً من قصر باكنجهام وهي الأموال التي تمنحه القوة على الاستمرار في الحياة.

وتابعت أن الأمير هاري أقام دورة الألعاب إنفكتوس The Invictus Games الأخيرة في ألمانيا بدعم من الحسابات الملكية البنكية الكبيرة التي تمنحها له العائلة المالكة، وهي الأموال أيضًا التي منحته القدرة على عقد الاجتماعات والسفر للخارج والتنقل بحرية.

وأضافت أن هاري يتعامل في معظم أعمالها وسفره واجتماعاته على أنه صاحب السمو الملكي ونجل العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، وشقيق ولي العهد الأمير ويليام، فالأمير هاري لم ينجح حتى الآن في الخروج من عباءة العائلة المالكة لأنه لا يرغب في الابتعاد عن عائلته كما يروج في كافة وسائل الإعلام.