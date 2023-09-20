الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الانتخابات الرئاسية خطوة لاستكمال مكتسبات المصريين خلال العقد الأخير

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة لاستكمال المكتسبات التي حققها المصريون خلال العقد الأخير، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.

وأوضح عباس في تصريحات صحفية له، أن المرحلة الحالية تطلب دعم الحياة السياسية المصرية خاصة بعد نجاح الدولة والمجتمع للقضاء على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري هو المحرك الرئيسي للسلطات، ونجاح الانتخابات الرئاسية مرتبط بحكمته وفطنته من خلال مشاركته الفعَّالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

استحقاق دستوري مهم

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري مهم لدعم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، بما يتواكب مع النهضة التنموية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الإشراف القضائي على الانتخابات سيضمن سير العملية الانتخابية بشفافية للمواطنين المصريين خاصة والعالم أجمع.

الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية

وكشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص التجهيزات اللوجستية.

وقال، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي تليق بأهمية الاستحقاق الدستوري والتي تضمنت:-

  1. توفير الحبر الفسفوري المستخدم.
  2. رفع كفاءة الطابعات وتجهيز الماسحات الضوئية عالية الجودة.
  3. توفير مستلزمات الطباعة.
  4. تحديث قواعد بيانات الناخبين ومقرات المراكز الانتخابية.
  5. تلقي أوراق الترشح للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية.
الشعب المصري استحقاق دستوري الانتخابات الرئاسية الحياة السياسية الإشراف القضائي العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات

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