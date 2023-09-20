الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

للهرب من المخالفات.. اعترافات قائد سيارة طمس لوحاتها بمدينة نصر

متهم
متهم

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم، حبس قائد سيارة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإتهامه بطمس لوحات سيارته والسير بها عقب تغيير ملامحها بمدينة نصر؛ للتهرب من المخالفات المرورية.

تفاصيل ضبط قائد سيارة قام بطمس لوحاتها في مدينة نصر

كان تم تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي - فيسبوك- تضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها الخلفية وطلائها باللون الأبيض.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها منتهية التراخيص وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة خشية رصده من كاميرات الرادار بقصد التهرب من المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة، أو مصادرة السيارة تحت تحفظ النيابة العامة كأحراز.

txt

حبس متهم بحوزته 200 طربة حشيش وهيروين في برج العرب بالإسكندرية

القبض على 3 متهمين بيع الأقراص المخدرة في الجيزة
 

ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص بتهمة ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة، وبحوزتهم كميات متنوعة من الأقراص المخدرة، في القليوبية والجيزة.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن المعنية، نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا في ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط موظف بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزته 400 قرص مخدر، وضبط حاصل على دبلوم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزته 372 أمبولا  مخدرا، وضبط مندوب صيدلي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته 180 قرصا مخدرا.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المخدرات المضبوطة للطب الشرعي وفحصها من قبل المعمل الكيماوي وإعداد تقرير حول نوعية المخدرة وتأثير المواد المخدرة وفاعليتها به.

نيابة مدينة نصر مدينة نصر فيس بوك النيابة العامة الجيزة الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قسم شرطة أول شبرا الخيمة

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات”: نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية

الحكومة توافق على زيادة الأجور والمعاشات وعدة قرارات أخرى

"الوطنية للانتخابات" تدعو المواطنين إلى النزول والمشاركة فى الانتخابات

"الوطنية للانتخابات": السماح لكل مؤسسات المجتمع المدنى بمتابعة انتخابات الرئاسة

"الوطنية للانتخابات": إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل 2 مارس المقبل

25 سبتمبر.. الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

محمد رفعت

الرئيس والأشقاء

عبد الرحيم طايع

نهلة كرم.. زهرة ساحرات الكتابة

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

مدحت بشاى

عندما صرخ ناصر أخرسوا هذه الأصوات المتخلفة

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

أهالى شهداء جنين يروون لـ"الدستور" تفاصيل العدوان الإسرائيلى على المخيم