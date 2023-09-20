الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نشاط فني.. تفاصيل مشاركة وليد فواز في مسلسلي "العودة" و"صوت وصورة"

وليد فواز
وليد فواز

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها الفنان وليد فواز، خلال الفترة الحالية خاصة أنه يواصل تصوير أكثر من عمل درامي لعرضهم خلال الأيام المقبلة على شاشات مجموعة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الموسم الدرامي الشتوى.

تفاصيل مشاركة وليد فواز في مسلسل "العودة"

إذ يشارك وليد فواز، فى بطولة مسلسلى الأول "العودة" الذي يتم تصويره حاليا بقيادة المخرج أحمد حسن، ويجسد "فواز" خلال العمل شخصية جديدة تمامًا عن ما قدمه من قبل من خلال دور طبيب صيدلي.

أحداث مسلسل "العودة" 

ينتمى مسلسل "العودة" إلى نوعية الدراما الصعيدية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي صعيدي، ويناقش قضية مهمة لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل في مدينة الأقصر، إضافة إلى خط درامي آخر خاص بالقاهرة، وهو من إنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو مكون من 30 حلقة.

صناع وأبطال مسلسل "العودة" 

ويشارك في بطولة "العودة" نخبة كبيرة من الفنانين منهم شريف سلامة وتارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبدالعظيم، وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

استعدادًا لعرضه فى الموسم الشتوى.. معسكر مغلق لأبطال "العودة" للانتهاء من تصويره

.. وليد فواز يواصل تصوير مسلسل "صوت وصورة" 

أما العمل الدرامي الثانى مسلسل "صوت وصورة" الذي يواصل تصويره خلال الفترة الحالية أيضًا، أمام النجمة حنان مطاوع، بقيادة المخرج محمود عبد التواب "توبة".

أحداث وأبطال مسلسل "صوت وصورة"

مسلسل "صوت وصورة" تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، حول أزمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير صحيحة، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلاني، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي وصدقي صخر، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".

آخر أعمال وليد فواز الدرامية

وكان وليد فواز، تألق في موسم دراما رمضان الماضي من خلال دورين مختلفين تمامًا، ما بين التاريخي في "رسالة الإمام" والإرهابي في ملحمة "الكتيبة 101"، ونال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

وليد فواز الفنان وليد فواز مسلسل العودة مسلسل صوت وصورة أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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