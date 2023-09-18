استعدادًا لعرضه فى الموسم الشتوى.. معسكر مغلق لأبطال "العودة" للانتهاء من تصويره

دخل أبطال المسلسل الدرامي الجديد "العودة" معسكرًا مغلقًا، للانتهاء من تصوير العمل في الوقت المحدد له استعدادًا لعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم شتاء 2023.

ورفع المخرج أحمد حسن ساعات التصوير لتصل إلى 12 ساعة يوميًا، للانتهاء من تصويره استعدادًا لدخول العمل مرحلة المونتاج والمكساج.

ويسابق المخرج الزمن من أجل اللحاق بالموسم الشتوى، حيث من المنتظر عرض المسلسل في شهر نوفمبر المقبل.

قصة مسلسل العودة

يناقش المسلسل قضية هامة من قضايا صعيد مصر، والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر، إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة، وهو من إنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وهو مكون من 30 حلقة.

أبطال المسلسل

ومسلسل العودة من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبدالعظيم، وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.

يذكر أن مسلسل العودة كان يحمل في البداية اسم كف مريم، ثم تم تغييره إلى منجم دهب إلى أن استقرت الشركة المنتجة للعمل على اسم العودة، ليكون الاسم النهائي للمسلسل.

في سياق متصل، يشارك في سباق موسم شتاء 2023 الدرامي عدد من الأعمال الدرامية الجديدة والمتميزة، ومنها مسلسل 55 مشكلة حب، والذي تعرض أولى حلقاته تحت عنوان الفريدو الأحد المقبل، كما تشارك حنان مطاوع في موسم الشتاء بمسلسل "صوت وصورة"، الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة، فيما يشارك في موسم شتاء 2023 أيضًا النجم أحمد داود بمسلسل زينهم، والذي انطلق تصويره منذ أيام.