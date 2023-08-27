شريف سلامة يستعد لتصوير "منجم دهب" خلال أيام

يعكف الفنان شريف سلامة، حاليًا على التحضيرات النهائية لمسلسله الجديد "منجم دهب"، والمقرر أن يُعرَض خلال موسم الشتاء المقبل لينضم لقائمة مسلسلات "أوف سيزون".

ويجري صنّاع مسلسل "منجم دهب" جلسات عمل مكثفة واستقروا على موعد التصوير ليكون خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدًا نهاية الأسبوع الجاري، كما قام صنّاع العمل بتغيير اسم العمل بدلًا من "كف مريم".

أبطال العمل

ويشارك في بطولة مسلسل "منجم دهب" كل من: شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبدالعظيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

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وتدور أحداث مسلسل "منجم دهب" في إطار صعيدي اجتماعي، حول شخصية "آدم" الذي لديه القدرة على توقع المستقبل من قراءة الكف.

مسلسل جديد مع منى زكي

جدير بالذكر أن المخرج أحمد حسن والمؤلف أمين جمال اجتمعا معًا في أكثر من عمل خلال السنوات الماضية، حيث قدما سويًا أكثر من حكاية في الموسمين الأول والثاني من مسلسل "إلا أنا" وهما "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، و"حكايتي مع الزمان" بطولة ميرفت أمين، و"طعم الدنيا" بطولة إيمان العاصى، إضافة إلى مسلسل "الحرير المخملى" و"الأصلى".

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يأتي ذلك فيما يستعد الفنان شريف سلامة، لمشاركة الفنانة منى زكي، في عملٍ فنيّ جديد، حيث يعقدا الثنائي جلسات عمل مكثفة خلال هذه الفترة مع صنَّاع مسلسلهم الجديد "طالع نازل"؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من إخراج هاني خليفة.